Twitch komt met een assistent voor streamers

De assistent kan ook bepaalde visuele effecten toevoegen om de gameplay te highlighten wanneer er iets spannends gebeurt. Ook kan hij korte video’s opnemen die je later bijvoorbeeld weer op social media kunt gebruiken. Het grootste voordeel is dat hij je ook kan helpen mocht het allemaal vrij nieuw voor je zijn, door bijvoorbeeld je Streamlabs Desktop te helpen opstellen en te troubleshooten. Je kunt zelf kiezen welke persoonlijkheid voor je AI-assistent kiest. Je kunt ook kiezen hoe actief die co-host moet zijn: het moet immers wel bij je streamingstijl passen. Als je normaal heel rustig streamt en je hebt ineens een co-host die er als een soort clown doorheen blert, dan is dat geen goede match. Wil je juist meer ondersteuning, dan kun je juist wel voor een persoonlijkheid kiezen die wat meer uitgesproken en aanwezig is.

Ondersteuning bij je stream

Het kan een toffe manier zijn om je stream op te peppen en wat extra ondersteuning te krijgen, maar tegelijkertijd is het de vraag hoe het is als je bijvoorbeeld in het Nederlands streamt. En is het wel goed genoeg gedaan? Hopelijk wordt de AI goed uitgewerkt en lijkt het ook echt, al moet er wel bij een stream vermeld worden dat er met AI wordt gewerkt: die transparantie is anno 2025 wel zo belangrijk.