Twitch laat je vervelende mensen een ban geven van je stream

Trolls op Twitch

Trolls en andere ellendelingen zijn een groot probleem binnen Twitch. Het is de reden dat streamers moderators nodig hebben die de boel in de gaten houden. Zij zitten zelf immers met de controller in de hand een spel te spelen en kunnen dan moeilijk zelf met de banhammer zwaaien. Of het nou mensen zijn die constant een bepaald icoon in de chat zetten of schelden of op een andere manier het bloed onder de nagels vandaan halen van mensen die wel een leuke tijd willen hebben: ze moeten gewoon geband worden. En die ban zou inderdaad verder moeten reiken dan het niet meer mogen chatten. Die mensen zijn in hun geheel niet welkom om je stream te bekijken dan, toch?

Hoewel het voor de kijkerscounter natuurlijk wel beter is als die mensen wel blijven kijken, kan het, zeker als iemand erg persoonlijke uitingen heeft gedaan, niet prettig voelen om de stream voort te zetten, wetende dat die persoon nog meekijkt. Nu komt daar dus een einde aan. Althans, als Twitch de optie eenmaal officieel lanceert. Het is een instelling die je aan kunt zetten om te zorgen dat een volledige ban plaatsvindt. Je kunt het echter ook uitzetten als je vindt dat iemand alleen niet meer welkom is in de chat.