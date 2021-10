​Verander je wachtwoord van Twitch vandaag nog

Update - Twitch heeft inmiddels bevestigd dat het inderdaad is gehackt. Het is nog in onderzoek hoe en wat, maar zal gebruikers informeren wanneer er meer bekend is:

Origineel bericht - Twitch heeft er nog geen bericht over gestuurd, maar toch: verander je wachtwoord. Een hacker zou een gigantisch bestand aan data hebben gestolen van het streamingplatform en online hebben gezet. Hoewel het vooral zou gaan om betalingsinformatie en de broncode van de site, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Twitch gehackt Op dit moment is de hacker, die anoniem is, nog niet begonnen met het lekken van data, maar Video Games Chronicle schrijft dat deze persoon aangeeft om genoeg gegevens te hebben om Twitch op zijn grondvesten te doen schudden. Mogelijk is de reden van de hack de recente protesten tegen haat op Twitch. Als de hacker inderdaad de data deelt, is dat niet alleen een probleem voor Twitch zelf, maar ook voor de kijkers en de creators. Vooral die laatste groep zal nu peentjes zweten: de hackers zou namelijk uitbetalingsgegevens hebben. Dat betekent dat we straks misschien inzicht hebben in hoeveel bepaalde Twitch-streamers precies verdienen met hun streams (naast sponsorships). Er ligt echter meer op straat, of tenminste: die kans is er. Twitch zou namelijk werken aan een antwoord op Steam, maar dan onder de vlag van Amazon Game Studios.

Gamestreaming De hacker is een snelle: de data was maandag gestolen en Twitch is op de hoogte. Hij of zij geeft aan dat het hoopt de online gamestreamingwereld wakker te schudden en dat het graag meer concurrentie zou zien dan de redelijke monopoliepositie die Twitch heeft (hoewel YouTube ook flink aan de weg timmert). Dat deze hacker het vooral uit heeft op Twitch, wordt wel duidelijk uit het feit dat hij of zij niet aangeeft dat het wachtwoorden van mensen gaat lekken. Maar toch, je weet het maar nooit en het is sowieso goed om regelmatig je wachtwoord te veranderen. Het is bovendien mogelijk om op een Twitch-account tweestapsverificatie aan te zetten.

#DoBetterTwitch Tot slot nog even over dat protest dat de afgelopen maanden plaatsvond op Twitch. Het platform wordt enorm bekritiseerd omdat het te weinig actie zou ondernemen op het gebied van online intimidatie en pesten. Er zijn zelfs streamers geweest die in augustus een dag niet streamden om een statement te maken. Twitch gaf er gehoor aan, maar blijkbaar is de hacker niet blij met zijn antwoord. Er stond specifiek #DoBetterTwitch bij de post op 4chan, waar de hacker bekend maakte wat hem of haar is gelukt.

Fotocredits: Robinjassigill