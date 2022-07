Je kunt straks zappen op Twitch

Op de televisie doen we het constant, maar op andere plekken eigenlijk weinig: zappen. Je zou kunnen zeggen dat Tinder ook een soort zappen is, alleen kun je daarin niet meer terug. Twitch heeft een soort combi van die twee gemaakt, want je kunt nu door kanalen heel zappen. Channel Switcher Twitch introduceert Channel Switcher, waarbij je allemaal previews krijgt van Twitch-kanalen om eventuele nieuwe streamers te ontdekken. Als je iets zoekt om te kijken, maar je weet niet zo goed waar je moet beginnen, dan was je voorheen vooral afhankelijk van wat Twitch op e voorpagina zette. Of je moest zelf met een zoekopdracht komen. De nieuwe functie zorgt ervoor dat je lekker hersenloos door allerlei kanalen heen kunt zappen, tot je bedenkt: hey, dit is leuk. Vervolgens kun je dat kanaal gaan volgen en weet je het wanneer het weer live is dankzij een pushbericht (tenzij je dat niet wil).

Twitch In een wereld waarin steeds meer ‘on demand’ is, zijn veel mensen op zoek naar nieuwe vormen van entertainment vinden. Netflix heeft ook een soort ‘remix’-functie, waardoor het op basis van wat je eerder hebt gekeken een tv-serie of film voor je aanzet. Lekker, want het is soms moeilijk om te bedenken waar je wil gaan zoeken als je iets nieuws wil kijken. Hoewel Netflix dat met de weergave van zijn bieb verder wel goed voor elkaar heeft, is het bij Twitch een stuk minder makkelijk.

Nu kun je lekker ouderwets zappen tot je een kanaal naar smaak hebt gevonden. Het zit nog in de experimentele fase, maar waarschijnlijk wordt dit wel een succes. Alleen al omdat je geen reclames of advertenties ziet in je zapsessie. Voor tv-zappers is dat altijd een irritatiefactor: zap je rond het hele uur, dan weet je dat je wordt getrakteerd op reclame na reclame. Gelukkig tonen veel televisies wel het programma dat er na de reclame start, maar je gaat natuurlijk niet bewust op reclame blijven hangen. Slimme keuze dus van Twitch om Channel Switcher reclamevrij te houden.

Lekker zappen Je krijgt in de Channel Switcher 60 seconden de tijd om te bepalen of je het kanaal interessant vindt. Daarna flipt ie weer naar een volgend kanaal. Op dit moment kan slechts een handjevol mensen het uitproberen, daarna wordt het half juli offline gehaald om te kijken of het er echt zal komen. We hopen het wel, als is het de vraag wie er precies in die zapfunctie voorbij komen. Zijn dat alleen gevestigde streamers, of kan het iedereen zijn? Het lijkt een logische keuze om voor ‘iedereen’ te kiezen. TikTok doet het ook enorm goed met zijn For You-pagina, waar iedereen op kan komen waardoor elke video even hard viral kan gaan, in plaats dat alleen de mensen die het al hebben gemaakt alleen maar nog succesvoller worden. Tof om iedereen zo de kans te geven op faam, al is het tegelijkertijd de vraag welk type streams je zal zien: zijn dat wel genres die je normaliter kijkt, of probeert Twitch je ook buiten je comfort zone te duwen door je bijvoorbeeld een hiphop-deejaystream voor te schotelen terwijl je altijd alleen Minecraft-streams kijkt? Dat zal ongetwijfeld verder worden uitgewerkt in de analyse van Twitch, maar het lijkt erop dat de nieuwe functie zeer welkom is.