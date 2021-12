​Twitch denkt dat dit de oplossing is tegen online haat

Streamingplatform Twitch heeft al jaren te kampen met veel online pesterijen. Streamers hebben moderators hard nodig om vervelende mensen een klap met de banhamer te geven, want er komt in bijna elke stream wel iemand voorbij die online pest of de sfeer op andere manieren verstiert. Dit is de nieuwe oplossing van Twitch tegen dit probleem.

Twitch schrijft: “Deze nieuwe verdachte gebruikersdetectie wordt mogelijk gemaakt door machine learning. Het is er om je helpen bepaalde gebruikers te identificeren op basis van een aantal accountsignalen. Door deze signalen te detecteren en te analyseren, markeertl deze tool verdachte accounts als "waarschijnlijke" of "mogelijke" kanaalban-ontduikers, zodat je hier zelf actie tegen kunt ondernemen.”

Machine learning op Twitch

Dankzij machine learning is er gekeken naar hoe het gedrag is van gebande accounthouders nadat ze die ban hebben gekregen. Dit gedrag wordt vergeleken met dat van de nieuwe accountmaker en als dit teveel overeenkomt, krijgt die een vlag. Dat niet alleen: zijn of haar berichten worden niet weergegeven in een chat, waardoor anderen ze niet kunnen lezen.

Wel zien de streamer en de moderator het. Tenminste: dat is wanneer iemand een ‘waarschijnlijk’-vlag heeft. Is het een ‘mogelijke’ kanaalban-ontduiker, dan ziet iedereen de berichten wel. De streamer en moderators zien echter wel de vlag bij het account staan, zodat ze die persoon extra in de gaten kunnen houden. Streamers kunnen er zelf voor kiezen om die nieuwe tool in of uit te schakelen.

De tool wordt gemengd ontvangen. Hoewel het goed is om te zien dat Twitch wel iets doet tegen de online haat, is het niet iets waar veel streamers heel blij van zullen worden. Immers kunnen zij voordat ze een account weer bannen toch al die berichten zien, dus als iemand vrolijk doorgaat met al zijn haat, discriminatie en pesterijen, dan wordt een streamer hier alsnog door gekwetst. Bovendien vinden mensen dat Twitch veel te weinig doet tegen heersende negatieve sfeer in streams. Er is zelfs een dag een staking geweest van veel streamers om een punt te maken.