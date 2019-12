​Streamingdienst Twitch aangeklaagd om illegale voetbalstreams

Twitch, het grootste game-streamingplatform van de wereld, hangt een dure rechtszaak boven het hoofd. Het is aangeklaagd door Rambler, een Russisch internetbedrijf dat het platform beschuldigt van het uitzenden van voetbalstreams waarvoor geen licentie was verstrekt. Het prijskaartje dat Rambler daaraan hangt? 3 miljard dollar.



Rambler versus Twitch

Hoewel Twitch een Amerikaans bedrijf is en Rambler een Russisch bedrijf, gaat het om Engelse Premier League-voetbalwedstrijden die illegaal zouden zijn uitgezonden. Rambler Group schijnt echter de eigenaar te zijn van de uitzendrechten van de Premier League-wedstrijden, waardoor het wel degelijk een goede reden heeft om de som van 180 miljard roebel te vragen.

Er is echter nog een eis die Rambler heeft, en dat is dat Twitch in zijn geheel geband wordt in Rusland. Dat zou betekenen dat de 144 miljoen mensen die in Rusland wonen geen toegang meer hebben tot Twitch. Niet alle Russen kijken naar Twitch, maar Rusland staat op nummer drie als het gaat om meeste Twitch-kijkers. Het zou de gamestreamingdienst dus wel degelijk enorm raken, mogelijk meer nog dan die boete van 3 miljard dollar. Een bedrag dat Twitch zelf waarschijnlijk niet zo makkelijk had kunnen ophoesten, ware het niet dat Amazon de streamingdienst in 2014 heeft gekocht voor 970 miljoen dollar.

Geen officiële melding

De BBC schrijft dat Twitch meent dat de rechtszaak ongefundeerd is. De advocaat van Twitch, Julianna Tabastaeva heeft gezegd dat Twitch slechts een platform is dat gebruikers toegang geeft, en dat het geen macht heeft om de content gepost door gebruikers te veranderen of overtredingen in de gaten te houden.” Dat gezegd hebbende, geeft ze ook aan dat Twitch alles doet om overtredingen tegen te gaan, zelfs zonder officiële melding van Rambler.

Kortom, Twitch zet de hakken in het zand en legt de verantwoordelijkheid vooral bij zijn gebruikers. Rambler meent op zijn beurt dat het de rechten heeft en alles doet om piraterij hiervan te bestrijden. Op 20 december komen de twee partijen voor de rechter in Moskou. Twitch is zelf ook regelmatig in de rechtbank te vinden, want het heeft vaker strijd, vaak juist met gebruikers en de content die zij maken.

In 2020 is het officiële evenement van Twitch in Amsterdam te vinden. Twitchcon vindt plaats op 2 en 3 mei 2020, precies in hetzelfde weekend als de formule 1 neerstrijkt in Zandvoort.