Meta wil eigen variant van streamingplatform Twitch beginnen

Super van Meta

Twitch is een enorm succes en hoewel andere platformen ook een gooi doen naar succes op dit gebied, is het nog steeds de grootste. Het is vooral bekend van het streamen van games, waarbij je de game groot in beeld ziet en in een hoekje een streamer ziet. Daarnaast is er een chatscherm in beeld waarop kijkers kunnen reageren op de stream, vragen kunnen stellen of met elkaar kunnen praten. Twitch is een enorm succes: het wordt maandelijks door 9,2 miljoen mensen gebruikt.

Waar Twitch voornamelijk op gaming is gericht (al zijn ook hier andere typen streams mogelijk), is Meta’s Super juist van alle markten thuis. Het idee is dat je livestreams kunt kijken van belangrijke contentcreators, alleen hierbij kun je zelf nog meer deel uitmaken van de stream. Op Twitch kun je als kijker vooral een rol spelen in de stream door te chatten en vragen te stellen in de chat, maar op Super krijg je ook de mogelijkheid om zelf in beeld te komen. Zo kun je iets laten zien dat je kan, of bijvoorbeeld een vraag stellen aan de streamer.