​7 dingen die een beginnend streamer moet weten

Het is misschien een verre droom om een esports-pro te worden, je kunt ook geld verdienen met games op een andere manier. Meer mensen verdienen geld met het streamen van games dan met een carrière in de esports. Wil je ook streamen? Ook al is dat niet per se professioneel, dan zijn dit zeven handige dingen om rekening mee te houden.

1. Zorg voor een goede, stabiele internetverbinding Tenzij je erg blij bent met je internetverbinding, is het misschien de moeite waard om wat extra geld uit te geven aan je internet, zodat je stream stabiel is en je snel kunt reageren op mensen die aan het chatten zijn. Zeker als je ook nog een game streamt, ligt er veel druk op je internetverbinding, dus die moet echt snel en extreem stabiel zijn. Zeker wanneer andere gamers misschien online met je meespelen via YouTube en Stadia, en er alleen maar meer manieren komen om een nog betere interactie met je kijkers te hebben.

2. Regel de juiste tech in huis Het is mogelijk om te streamen zonder je gezicht te laten zien, maar mensen kijken toch graag naar de persoon die streamt. Het is niet alleen leuk dat mensen je virtueel in de ogen kunnen kijken, het is ook een goede manier om met de verwachtingen van mensen te spelen. Bijvoorbeeld als iemand een thriller als Resident Evil speelt en je hun ogen groot ziet worden of ze zelfs volledig ziet opspringen wanneer ze schrikken. Je hebt waarschijnlijk een gameconsole of een goede game-pc, dus als we het hebben over de juiste technologie, bedoelen we: een geweldige webcam en mogelijk ook een geweldige microfoon, hoewel je ook een headset met ingebouwde microfoon kunt gebruiken. Zeker als je net begint, is de camera belangrijker dan een aparte microfoon.

3. Kies je game slim Hoewel je niet slechts één game hoeft te kiezen om te streamen, ben je misschien heel goed in een bepaalde game en wil je niets anders meer spelen. Het zou slim zijn om dat in je gebruikersnaam of de omschrijving van je kanaal te gebruiken, zodat gamers meteen weten wat ze kunnen verwachten. Misschien wil je het heel anders aanpakken, aangezien je nooit twee keer hetzelfde spel speelt en je altijd maar een uur streamt. Mensen willen meestal weten waar ze aan toe zijn, dus zorg ervoor dat je je strategie en je games verstandig kiest. Daarbij is het ook handig om goed op social media aan te kondigen hoe laat je streamt (en het beste is ook om hier een ritme in te houden).

4. Vergeet je kijkers niet Voor sommige mensen draait het streamen van games om het gamen. Dat er ook nog mensen kijken, dat is alleen een extra. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die misschien niet zo goed zijn in gamen, maar die meer gericht zijn op een leuke avond met gelijkgestemden. Bedenk goed waar jij zit: zit je er precies tussenin, of wil je dat de ene stream hardcore gaming is en de andere juist wat meer kletspraat? Het belangrijkste is, zeker als je voor een combinatie van de twee binnen één stream kiest, om de tijd te nemen. Het is niet erg als er even een stilte valt. Je kunt niet alles tegelijk doen (gamen, chats lezen, meepraten). Je hoeft niet constant te gamen en je hoeft niet constant te praten of te reageren op mensen, dus probeer niet alles tegelijk te doen: anders put elke stream je volledig uit.

5. Bekijk andere streams Het is sowieso de moeite waard om eerst andere streams te bekijken. Niet alleen om te kijken wat wel en niet werkt, maar ook om andere streamers te leren kennen. Een van de manieren om het sterrendom van streaming te bereiken, is door een shoutout te krijgen van een andere streamer, of om gewoon in de stream van een andere streamer te verschijnen. Een netwerk hebben van streamervrienden waarmee je ‘zaken’ kunt doen, maar waar je ook gewoon plezier mee kunt hebben is heel waardevol. Je moet de streams van andere mensen niet te veel overnemen, maar gewoon aanwezig zijn en meepraten kan helpen. Bovendien kan een streamer je aanbieden om tijdens downtime op hun kanaal te streamen.

6. Denk goed na over je platform Hoewel veel mensen meteen aan Twitch denken, is dat niet de enige streamingdienst die er is. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan met een Discord-kanaal of YouTube. Zoek uit waar je gaat streamen en lees je goed in over die streamingdiensten. Het is goed om te weten wanneer je op welk platform meer privileges kunt krijgen, zodat je jezelf mogelijk een doel kunt stellen. Ken de regels, beslis of je denkt dat het platform potentieel heeft en realiseer je dat je misschien niet met succes van kanaal kunt veranderen als je kanaal echt aanslaat. Zelfs de grootste streamers ter wereld hebben veel abonnees verloren door over te stappen op andere platforms (zoals Microsoft Mixer, dat na een zeer korte tijd werd gesloten).

7. Stel een doel Het maakt niet uit of je streamt voor de lol, roem of fortuin, je bent nog steeds een gamer. Gamers houden ervan om doelen te bereiken en het is leuk om te kijken of je doelen kunt bereiken. Je allereerste doel kan bijvoorbeeld zijn dat vijf mensen tegelijkertijd naar je stream kijken. Begin klein en je kunt bouwen aan grotere doelen. Misschien wil je na een tijdje gaan samenwerken met bedrijven, maar dat is een doel waar je zeker niet aan moet denken als je net begint. Zelfs als je gaat streamen voor roem of fortuin, moet je niet te gefocust zijn op doelen rond geld of populariteit. Houd het makkelijk en leuk, vooral als je net begint. Het stellen van doelen is prima, maar in diepe concurrentie met jezelf zijn is een risico voor je plezier in streamen.