Je kunt nu makkelijker Shorts maken op YouTube

YouTube Shorts

YouTube heeft geen slechte keuze gemaakt door de Shorts toe te voegen aan het platform. Shorts zijn verticaal en dus heel wat anders dan standaard YouTube-video’s, naast dat ze ook een stuk korter zijn in duur. Er zijn al meer dan 1 miljard Shorts gemaakt en er schijnen er elke maand zo’n 25 miljoen te worden toegevoegd. Het is zelfs al een kwart van alle YouTube-video’s die online staan, dus dat heeft Shorts goed gedaan: het verscheen in juli 2021 wereldwijd. In 2022 meldden we al dat 1,5 miljard mensen YouTube Shorts kijken. Dat komt ook wel omdat YouTube de korte filmpjes heel slim heeft geplaatst op zijn site en in zijn app, maar ook omdat mensen het fijn vinden om snel iets te weten te komen, en daar zijn Shorts vrij ideaal voor.

Waarom YouTube de Shorts zo pusht heeft overigens niet alleen met de moordende concurrentie te maken: het heeft ook al een paar jaar advertenties in Shorts gestopt, waarmee het inkomsten gegenereerd. Wanneer de nieuwe mogelijkheden precies komen is nog onbekend, maar ergens in de lente, dus het kan elk moment zijn. Of het bovendien allemaal tegelijk komt of er toch meer druppelsgewijs wordt gereleased is afwachten.