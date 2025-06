Je hoeft nu echt bepaalde video’s niet meer te kijken op TikTok

Soms zie je video’s op TikTok over een onderwerp waar je niks van wil zien. Misschien wil je niet aan huizen kopen herinnerd worden omdat je een slecht gesprek hebt gehad met je financieel adviseur. Misschien wil je geen grappen zien die over een bepaalde groep mensen gaan. Er kunnen veel redenen zijn om filters op TikTok in te stellen en er is goed nieuws voor wie dat volop doet. TikTok rolt iets nieuws uit, namelijk Smart Keyword Filter.

Smart Keyword Filter

Met dit filter kun je met behulp van AI zorgen dat bepaalde onderwerpen niet meer voorbijkomen op de For You-pagina. Het werkt beter dan gewone filters omdat de AI zelf nog meer synoniemen bedenkt voor het woord dat je wil weren. Als je bijvoorbeeld geen video’s wil zien over puppy’s, dan zal de AI waarschijnlijk ook bedenken dat je dan geen babyhonden wil zien of überhaupt honden.

Je krijgt van de AI verschillende opties voorgeschoteld die je kunt aantikken om ze inderdaad niet meer te hoeven zien. Je kunt er nu in totaal 100 kiezen, maar binnenkort worden dat er 200. Je kunt ze ook makkelijker in bulk toevoegen, dus een heleboel bij elkaar. TikTok belooft bovendien dat de Smart Keyword Filters steeds beter worden wanneer mensen het meer gebruiken.

Kies zelf onderwerpen die je meer wil zien op TikTok

Er is ook een wat positievere kant, want Manage Topics, waarmee je juist kunt laten zien welke onderwerpen jij interessant vindt zodat je die meer op de For You-feed krijgt, dat wordt nu wereldwijd uitgerold. Het is eerst alleen getest in de Verenigde Staten. Zo kun je zorgen dat je meer sport, reizen, dans, actualiteiten of voedsel in je videofeed voorbij ziet komen. Je vindt dit onder Instellingen en dan content voorkeuren. Linksom of rechtsom, TikTok biedt dus weer meer manieren om te zien wat je echt wil en juist echt niet.