Google wil ook AI-video’s maken net als OpenAI Sora

Terug naar Google Veo: wat is het plan? De tool komt bij DeepMind vandaan, het lab waar Google met veel nieuwe technologieën experimenteert. Een van de dingen waar het op focust is het zo goed mogelijk begrijpen van prompts en daar zoveel mogelijk uit te halen. Daarnaast is het van plan om ook op basis van een foto een video te kunnen maken. Het lijkt het bovendien vooral toe te spitsen op filmmakers. Iets wat er nog meer op wijst dat het hard wil concurreren met Sora: OpenAI is al langs diverse filmstudio’s gegaan in Hollywood om de technologie daar te verkopen.

AI-video’s genereren

Tegelijkertijd kun je zeggen dat Google OpenAI al voor is. Zo heeft het namelijk wel al een echte release mogelijk gemaakt in de Verenigde Staten. In eerste instantie was dat via de AI Test Kitchen van het bedrijf, maar nu komt het naar alle Google Cloud-klanten, al zal dat in eerste instantie waarschijnlijk ook beperkt blijven tot de Verenigde Staten. In ieder geval is Google OpenAI hier een stapje voor. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om: het gaat erom dat het systeem goed moet werken en veilig is, maar we denken zomaar dat 2025 in het teken zal staan van de race tussen die twee en hun uitdaging om de ‘ChatGPT van video’ te worden. En misschien wel vooral de filmwereld op zijn kop te zetten.