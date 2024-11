Langverwachte OpenAI-videotool Sora is nu online: niet door OpenAI

De groep benadeelden heeft om een punt te maken de toegang tot Sora openbaar gemaakt. Het wil dat OpenAI beter met medewerkers omgaat en dat het opener is. Je zou misschien verwachten dat kunstenaars juist boos zijn omdat hun werk door Sora wordt afgenomen, maar zo staat deze groep er niet in. AI kan wat de groep betreft prima worden ingezet voor kunst, maar OpenAI had hier gewoon voor een andere aanpak moeten kiezen en mensen moeten betalen voor hun diensten. Wel zijn ze boos dat al het werk gescreend moest worden door iemand van OpenAI en dat veel artiesten zelfs de kans niet kregen om te laten screenen.

Met Sora kun je momenteel AI-video’s maken van 10 seconden met een kwaliteit van 1080p. Het schijnt ook mogelijk te zijn om video’s te maken van 1 minuut, maar dit lijkt ook nog wat verder in de toekomst te liggen. In ieder geval blijft de actie van de protestgroep niet onopgemerkt: er schijnen enorme wachtrijen te zijn ontstaan bij Sora, omdat iedereen wel eens wil proberen hoe deze ‘next step’ in AI (en misschien wel in videomaken) werkt.

Toch weer offline?

UPDATE – Het zou kunnen zijn dat er geen toegang meer is, want hier zou OpenAI inmiddels een stokje voor hebben gestoken. OpenAI zegt tegen TheVerge: “Honderden kunstenaars in onze alpha hebben vorm gegeven aan de ontwikkeling van Sora en hebben geholpen bij het prioriteren van nieuwe functies en beveiligingen. Deelname is vrijwillig, zonder verplichting om feedback te geven of de tool te gebruiken. We zijn verheugd om deze kunstenaars gratis toegang te bieden en zullen hen blijven ondersteunen door middel van subsidies, evenementen en andere programma’s. Wij geloven dat AI een krachtig creatief hulpmiddel kan zijn en zijn toegewijd om Sora zowel nuttig als veilig te maken.”

Het was ooit de bedoeling om Sora voor het einde van dit jaar te lanceren, dus wie weet hoeven we alsnog niet te lang te wachten op een officiële lancering van de bijzondere videotool.