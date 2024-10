Meta gaat de strijd aan met Sora met AI-videomaker Movie Gen

Meta heeft Movie Gen aangekondigd, zijn AI-videogenerator die direct de concurrentie op lijkt te zoeken met OpenAI’s Sora. Je kunt met Movie Gen nieuwe clips maken op basis van tekstprompts of je gezicht in bestaande beelden zetten. Geluid is ook van de partij.

Meta Movie Gen

De AI-videotool maakt high def-beelden en je krijgt een video door ene tekset in te voeren, zoals een koalabeer op een surfplank, zoals je boven dit artikel en in de onderstaande video voorbij ziet komen. Het geluid bij deze video’s is ook met AI gemaakt en wordt vaak rustige muziek. Je kunt video’s van verschillende formaten maken, dus je kunt kiezen of je meer voor verticale socials gaat of toch wat meer oldschool horizontaal. Movie Gen kan ook jouw hoofd op bestaand materiaal plaatsen en dat is natuurlijk wel spannend: dat is immers ook hoe met deepfake porno maakt. Zonde, want je kunt er ook veel leuke, creatieve en vooral positieve dingen mee doen.

Ook kunnen video’s die je al hebt gemaakt zonder AI worden veranderd qua stijl dankzij AI, bijvoorbeeld met verschillende illustratieve vormen. Het ziet er erg tof uit. Het is nog niet zo dat iedereen toegang heeft tot Movie Gen: het is momenteel nog niet klaar voor de massa. Aan de andere kant is het ook nog steeds afwachten of en wanneer Sora openbaar beschikbaar komt. Waarom dat inmiddels al zo lang op zich laat wachten is onduidelijk: is het iets technisch, of toch iets ethisch, of misschien zelfs iets qua wet- en regelgeving? In ieder geval zegt Meta alvast dat Movie Gen ook niet binnenkort verkrijgbaar is, dus geniet vooral even van de onderstaande beelden: