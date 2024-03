​5 voorbeelden van OpenAI’s Sora die je zullen verwonderen

OpenAI heeft met Sora heel interessante AI gelanceerd, hoewel het nog niet voor iedereen beschikbaar is. OpenAI heeft het wel aan verschillende visuele artiesten en filmmakers gegeven om hun ding te doen. En hun ding deden ze: dit zijn 5 fantastische voorbeelden daarvan.

Geen budgetrestricties Eén van de regisseurs, Paul Trillo, heeft gezegd dat hij het vooral waardeert dat er geen budgetrestricties meer zijn. Je kunt de tool gebruiken en de sky is the limit. Of nou ja, die ook niet, want als jij een ruimtevideo wil maken, dan kan dat gewoon. Dat is inderdaad tof voor wat meer indiemakers, maar ondertussen is de vrees voor AI in Hollywood groot... Daarvan zal Nicolas Kleverov ook genoeg weten: zijn creatieve bureau zit in Los Angeles, waar het allemaal gebeurt. Hij maakte echter juist met Sora een heel creatieve collectie vol filmische en reclame-achtige video's:

Sora OpenAI laat over dit project weten: “We hebben waardevolle feedback gekregen van de creatieve community, die ons helpt ons model te verbeteren. Sinds we Sora vorige maand aan de wereld hebben voorgesteld, hebben we samengewerkt met visuele kunstenaars, ontwerpers, creatieve regisseurs en filmmakers om te leren hoe Sora zou kunnen helpen in hun creatieve proces.” Zo maakte shykids_ een video met Sora: het houdt van surrealisme en dat is ook wel te zien aan dit verhaal over een man met een ballonhoofd. Soms zie je wel dat het AI is, bijvoorbeeld aan de hand op de fiets, maar verder kijkt het prima weg: het is niet storend. Plus, het vertelt eigenlijk wel een heel tof verhaal over hoe je een beetje ‘lichter’ mag leven.

Kunstig Het hoeft niet allemaal realistisch of surrealistisch te zijn: je kunt ook een heel andere creatieve kant op, wat meer abstract, zoals muzikant August Kamp deed:

Aansprekend Don Allen III is een multidisciplinaire artiest die met Sora iets tot leven wist te wekken dat we wel vaak als gekke photoshops hebben gezien, maar niet echt in videovorm: een konijn-gordeldier bijvoorbeeld, of een wat meer letterlijke paardenvlieg, naast de kangoeroe die eigenlijk een reptiel is en de kraaivos. Er zitten heel wat gekke beesten bij en juist omdat ze bewegen, lijkt het net echt.

Onderzee met AI Is ze een zeemeermin? Is hij Neptunes? We weten het niet, maar we zouden het zo geloven in de video van Josephine Miller. Ze experimenteerde met deze ideeën die in de realiteit nooit zouden kunnen en dat biedt een oogverblindend resultaat.

Meer dan realistisch Wat deze video's bewijzen is dat AI niet alleen realistisch kan overkomen, maar dat het ook overweldigend kan zijn. Er is zo oneindig veel mogelijk, dat je bijna bang wordt dat je geen goede prompt kan bedenken om zoiets moois te maken. Veel mensen zullen dan ook graag met Sora aan de slag willen, al is het de vraag in hoeverre dit zal zorgen voor bijvoorbeeld de verspreiding van meer deepfake-video's, waarin het lijkt of bijvoorbeeld een beroemdheid iets doet wat niet voor bijvoorbeeld kinderogen bestemd is. We zagen dat laatst al met Taylor Swift AI en Sora is een tool die in de basis potentie heeft om dit aanbod alleen nog maar te vergroten. Het is afwachten wat OpenAI er precies mee gaat doen en voor welke prijs: eerst gaat het in ieder geval naar Hollywood, en dat verbaast ons na het zien van deze video's niets.