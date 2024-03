OpenAI introduceert AI in Hollywood: vrees acteurs dichterbij

Eén van de redenen dat vorig jaar zoveel acteurs en scenarioschrijvers in Hollywood staakten, was de angst voor AI. Computergemaakte mensen kunnen immers veel engere stunts doen, hoeven niet te worden betaald en zijn altijd beschikbaar. Hoewel ze eruit zijn gekomen, gaat het nu toch echt beginnen: OpenAI heeft al bij diverse belangrijke mensen in Hollywood meetings geregeld om zijn kunstmatige intelligentie-kunsten tentoon te spreiden, met in het bijzonder Sora.

Sora door OpenAI Sora is het AI-videoplatform van OpenAI en daar hebben we al wat zeer indrukwekkende voorbeelden van gezien. In ons artikel OpenAI’s nieuwe tool Sora maakt AI-video’s kun je daar al wat voorbeelden van zien, maar ook in dit artikel plaatsen we wat voorbeelden. Zo zie je dat de acteurs niet voor niets vrezen voor hun boterham. Deadline schrijft zelfs over ‘een van de belangrijkste meetings in Hollywood ooit’, die volgende week in Hollywood plaatsvinden. Sora is een tool waarmee je bijvoorbeeld de prompt schrijft dat je graag een video zou willen zien van een oud vrouwtje dat in de keuken een pasta maakt en stap voor stap uitlegt hoe, waarna dat ook echt gebeurt. De bekende filmmaker Tyler Perry heeft na het zien van Sora voor Hollywood zelfs besloten om zijn studio-uitbreiding à 800 dollar niet te laten doorgaan. Hij roept echter ook op tot regels, om bijvoorbeeld acteurs te beschermen.

Sora goes to Hollywood Sora is nog niet klaar voor de hele wereld: het wordt waarschijnlijk later dit jaar voor iedereen beschikbaar gemaakt. Het is nog onbekend of OpenAI er geld voor gaat vragen, maar we achten de kans groot. Hoewel het bedrijf ooit startte met het idee ‘we willen AI eerlijk voor iedereen gelijk beschikbaar maken’, nam het vrij snel afscheid van die missie toen het met een pro-variant van ChatGPT kwam. Sora belooft de filmwereld echt op te schudden en dat betekent ook iets voor ons als kijker. Meer dan ooit weten we totaal niet meer wat echt is en wat nep is, maar ook kunnen producties nu op een heel makkelijke, snelle manier worden gemaakt. Het is de vraag of OpenAI straks ook vindt dat er moet worden gemeld dat content met AI is gemaakt (iets dat bijvoorbeeld YouTube wel verlangt van zijn creators, als het echt te realistisch wordt).

AI-video maken Het is niet alleen voor Hollywood een grote verandering: inderdaad kunnen content creators straks ook als tussenshots (of als hele video) gebruikmaken van AI-gegenereerde beelden. Je hoeft dus niet meer naar Parijs af te reizen om jezelf voor de Eiffeltoren te zetten in bewegend beeld. En waarschijnlijk kun je zelfs je outfit nog op realistische wijze aanpassen als je dat zou willen. Het zal ons niet verbazen dat Sora ook dat straks kan. Wel moeten we nog goed leren hoe we bepaalde prompts schrijven om alles uit de tool te kunnen halen wat erin zit., maar dat komt waarschijnlijk met de tijd. Al hangt het er dus wel vanaf of we er straks goudgeld voor moeten betalen, en of er geen strenge regels komen vanuit de overheid die het gebruik van AI aan banden gaan leggen. Tegelijkertijd is het er nu en kun je je afvragen of we nu wel terug kunnen -en willen-. In ieder geval gaat dit veel werelden veranderen en Hollywood lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende, eerste industrie die er echt duidelijk aan zal gaan geloven. We zijn benieuwd hoe de filmstudio’s er zelf in staan, maar dat zal ongetwijfeld na volgende week blijken.

