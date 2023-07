Hollywood staakt, oa om AI: films komen later

Een opvallende gewaarwording bij de première van een van de meest geanticipeerde films van het jaar: Oppenheimer. Diverse acteurs liepen weg, omdat de onderhandelingen tussen grote filmstudio’s en het acteursgilde in Hollywood zijn mislukt. Onder andere hoofdrolspelers Cillian Murphy en Emily Blunt zijn hierop vertrokken bij de Britse première van de film. Het is één van de grootste Hollywood-stakingen ooit, wat alles te maken heeft met het feit dat zowel de schrijvers als de acteurs staken.

Vertraging voor series

Eén van de grote onderwerpen van de stakingen zijn de inkomsten van streamingdiensten, betere werkomstandigheden en AI. Misschien denk je: Hollywood, ver van mijn bed-show, maar dat valt tegen. Het is namelijk straks een helemaal-geen-show als de stakingen lang voortduren. Zo is al bekend dat de nieuwe seizoenen van The Last of Us, Stranger Things en The White Lotus (zeer populaire series) later komen dan gepland. Zijn er immers geen schrijvers om scripts te maken, of geen acteurs om te werken (er doen 160.000 acteurs mee met de staking), dan is er ook geen serie, toch?

Dat is eigenlijk nog maar de vraag: de inzet van de staking is onder andere dat kunstmatige intelligentie niet zomaar gebruikt zou mogen worden door productiehuizen. Zoals je onderaan dit artikel in de video kunt zien, kan een ander de rol spelen en kan er digitaal een gezicht van een acteur op worden geplakt. Dat vinden acteurs vanzelfsprekend helemaal geen goed idee. Hetzelfde geldt voor de schrijvers: als de grapjes van Saturday Night Live straks worden bedacht door AI, worden zij dan nog wel nodig geacht?