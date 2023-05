Nvidia maakt indruk met door AI-aangestuurde NPC

We zien dagelijks hoe AI allerlei dingen makkelijker maakt, maar in de gamewereld, dat toch vaak een voorloper is op het gebied van technologie, is het wat stiller rondom kunstmatige intelligentie. Dat komt gedeeltelijk omdat het vaak op de achtergrond van alles doet, maar ook omdat ontwikkelaars de controle niet willen verliezen. Als AI er ineens iets heel anders van maakt, dan kan dat van te grote invloed zijn op de rest van het spel. Maar goed, tegelijkertijd wordt AI steeds slimmer. Nvidia durft het in ieder geval wel aan.

Goede gesprekken met een NPC

Het heeft een demo gedeeld van hoe een NPC (een non-playable character) een natuurlijk gesprek heeft met jou als speler, geheel gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Eerlijk is eerlijk: je ziet wel aan de bewegingen van de mond dat het allemaal niet ideaal is, maar verder is het gesprek op zich wel vrij natuurlijk in de demovideo van Nvidia. AI doet echter meer in de demo: het ramencafé waarin je je bevindt, is ook geheel gerenderd op basis van kunstmatige intelligentie.

Het gesprek dat je hebt, daarvoor hoef je niet je personage het woord te laten doen: je kunt zelf praten met je eigen stem en het personage geeft je antwoord. Het wordt niet veel natuurlijker dan dit. Het is overigens niet zo dat dat morgen al in games zit, maar Nvidia heeft wel laten zien hoe de toekomst van games er mogelijk uit zal zien. Of de AI straks echt alles snapt wat je zegt, of dat er toch ergens nog wel wat ingewikkeldheden zitten, dat kunnen we uit deze demo niet opmaken. Wel kunnen we hieruit opmaken dat de gamewereld wel degelijk kijkt naar dit soort meer verregaande toepassingen van kunstmatige intelligentie.