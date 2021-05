​Waarom je de nieuwe demo van Unreal Engine 5 gezien moet hebben

De reden dat je de demo zeker moet kijken, dat is omdat hij een blik geeft in de toekomst. Als je dacht dat games er nu realistisch uitzagen, bekijk dan de video op de hoogste kwaliteit. Je ziet zoveel detail. Zeker nu we steeds betere televisies krijgen, en we net zijn voorzien van verse gameconsoles met de nodige rekenkracht, kunnen we erop rekenen dat games er in 2023 écht realistisch uitzien.

Unreal Engine 5 moet begin 2022 klaar zijn voor release. Het is tot nu toe een prachtig paradepaardje voor Epic Games, dat de afgelopen tijd vooral in het nieuws was door het akkefietje met Apple over Fortnite. Epic Games is echter ook het bedrijf achter de Unreal game-engine, waarmee duizenden ontwikkelaars tot nu toe al spellen hebben gemaakt.

Unreal Engine 5 gaat in Early Access en dat betekent dat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen. Voordat je je schouders ophaalt en denkt dat dit een ver-van-je-bed-show is: het nieuws gaat gepaard met spectaculaire nieuwe demobeelden die je gezien moet hebben.

Nanite en Lumen

De vijfde generatie Unreal Engine is groots in Nanite, dat is een technologie waarmee developers veel geometrische details in de game kunnen stoppen. Geometrische vormen komen veel voor in de natuur, waardoor een spel er nog realistischer uit gaat zien. Een andere hoogvlieger is Lumen. Dit zorgt voor een lichtval die realistisch is. Als bijvoorbeeld de zon lager in de lucht hangt, dan vallen schaduwen en lichtpuntjes op heel andere plekken dan wanneer hij heel hoog in de lucht staat.

Motion Warping moet ontwikkelaars helpen om een animatie van een personage te veranderen, op basis van over welk obstakel het personage heen moet komen. Het is enorm indrukwekkend en biedt een geweldig kijkje in de toekomst. De demo draait op zowel PlayStation 5 als Xbox Series X, waardoor mensen die wel al één van die consoles hebben kunnen scoren, zich waarschijnlijk nog gelukkiger prijzen. Uiteraard wordt diezelfde Unreal Engine 5 ook beschikbaar voor PC-games en mobiele games.