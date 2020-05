Waarom iedereen de demo van Unreal Engine 5 moet zien

10 miljoen keer is hij al bekeken, de technische demo van Unreal Engine 5. Dat is best bijzonder, want het is geen trailer met daarin een game die we uiteindelijk ook kunnen spelen. Het is puur en alleen bedoeld om te laten zien wat die engine kan en dus hoe games er uiteindelijk uit gaan zien. Het is echter zo mooi, zo realistisch, dat het eigenlijk de naam Unreal niet zou moeten dragen. Dit lijkt nét echt.



Unreal van Epic Games

De Unreal Engine komt van Epic Games en bestaat al sinds 1998. In eerste instantie werd deze engine, oftewel het platform waarop games kunnen worden gebouwd, gemaakt voor het spel Unreal. Een first person shooter die uiteindelijk slechts de eerste game zou zijn van honderden spellen die op de engine zouden worden gebouwd. Het was van origine dan ook echt een engine voor first person shooters, maar inmiddels is dit steeds verder uitgebouwd naar allerlei genres.

En nu zijn we aangekomen bij alweer de vijfde Unreal Engine. Tenminste, die komt eraan. De demo zou een goed beeld moeten geven van hoe games er in de toekomst uit gaan zien, en voor iedereen die dacht dat ie er wel was met een Xbox One X of een PlayStation 4 Pro: het wordt alleen maar mooier. Het filmpje hieronder is niet voor niets al dagen het gesprek van de dag: het toont hoe we videogames over een niet al te lange tijd kunnen verwachten: