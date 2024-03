Hoe Youtube creators wil helpen gewijzigde inhoud met AI bekend te maken

Generatieve AI verandert de manier waarop Youtube creators zich uiten, van het ontwikkelen van ideeën tot het experimenteren met tools die het creatieve proces versterken. Als kijker wil je echter meer transparantie over of de inhoud die je aan het bekijken bent al of niet met AI gewijzigd of synthetisch is.



Daarom introduceert Youtube vandaag een nieuwe tool in de Creator Studio waarmee je als videomaker aan jouw publiek moeten laten zien wanneer realistische inhoud, die gemakkelijk als echt kan worden gezien, is gemaakt met behulp van gewijzigde of synthetische media, inclusief generatieve AI.

Zoals eerder aangekondigd in november, zullen deze onthullingen verschijnen als labels in de uitgebreide beschrijving of aan de voorkant van de videospeler. Youtube wil videomakers niet verplichten om inhoud te labelen die overduidelijk onrealistisch is, geanimeerd is, speciale effecten bevat, of waarbij generatieve AI is gebruikt voor productie-ondersteuning.