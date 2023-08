Generatieve AI breekt door in de reclamewereld

Grote internationale adverteerders experimenteren met generatieve AI-tools zoals ChatGPT om de kosten van de productie van reclame te drukken. Marketeers denken dat generatieve AI niet alleen de productie goedkoper kan maken, maar ook de weg effent voor nieuwe, onbeperkte, manieren om reclame te maken.

Reclamecampagnes maken met generatieve AI

Voor de productie van commercials kunnen generatieve AI- worden gebruikt om ogenschijnlijk originele tekst, afbeeldingen en zelfs computercode te maken, gebaseerd op getrainde AI-algoritmes. Andere, niet generatieve, AI-tools kunnen data alleen categoriseren of identificeren, maar niet produceren.

Er is wel een kleine maar… mensen zullen altijd nodig blijven. Voorlopig althans. Dat heeft te maken met beveiligings- en auteursrechtrisico's, evenals voor de gevaren van onbedoelde vooroordelen die in de ruwe informatie die de software voedt zijn ingebakken. Om te voorkomen dat een AI-genereerde commercial auteursrechten overtreedt of ongepaste content bevat, moeten ze altijd nog door fysiek mensen gecontroleerd, en waar nodig, aangepast worden.

Reclameproductie kan 10 tot 20 keer goedkoper

Het grootste reclamebureau ter wereld, WPP, experimenteert al met het inzetten van generatieve AI voor het maken van reclamecampagnes, onder andere voor Nestlé en Mondelez (bekend van Oreo). Daarvoor heeft WPP twee jaar geleden AI-expert Daniel Hulme als Chief AI Officer in dienst genomen. De reclamemakers denken dat door het inzetten van generatieve AI voor de productie van reclamecampagnes de kosten met een factor tien tot twintig omlaag kunnen.

Een mooi voorbeeld daarvan heeft WPP in India laten zien. Daar werd een AI-gegenereerde Cadbury-campagne met Bollywood ster Shah Rukh Khan gemaakt. Voor die campagne werden met generatieve AI advertenties geproduceerd waarin de acteur voorbijgangers aanspoorde om tijdens Diwali in 2000 lokale winkels te shoppen.

Voor kleinere klanten en bedrijven heeft WPP een microsite waar deze bedrijven advertenties kunnen genereren met hun eigen winkel. Deze advertentie kunnen dan op sociale media en andere platforms konden worden geplaatst. Volgens WPP werden er ongeveer 130.000 advertenties gemaakt door 2.000 winkels die 94 miljoen keer bekeken werden op YouTube en Facebook.