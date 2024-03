YouTube op televisie krijgt meer focus op reacties

De grootste verandering voor lezers is om de reacties nu aan de zijkant te zien naast de video, die wat kleiner wordt weergegeven, wanneer ze hiervoor kiezen. YouTube heeft hierbij geluisterd naar de community, stelt het, want het heeft het ontwerp zo aangepast dat mensen tegelijkertijd naar de video kunnen kijken en de reacties kunnen lezen. Dit zou een veelgevraagde optie zijn, stelt het bedrijf.

Nieuw design YouTube TV

Het videoplatform zet hiermee steeds verder in op interactiviteit, terwijl het wel blijft draaien om de video. In principe staat de video gewoon nog in het middelpunt zoals je gewend bent, maar andere elementen veranderen wat meer. De play-knop en de andere knoppen om de video ‘aan te sturen’ blijven wel hetzelfde, omdat daarin eenvoud de sleutel is, stelt YouTube. Het vindt versimpeling zelfs belangrijker dan het toevoegen van allerlei nieuwe mogelijkheden die niet heel veel impact hebben.

De verandering komt onder andere omdat mensen volgens YouTube minder achterover hangen bij het televisie kijken. Vaker kruipen we naar het puntje van onze stoel om ons helemaal onder te dompelen in de content -of de reacties-. Hierdoor heeft het besloten om die reacties dan ook wat belangrijker te maken. Het nieuwe design wordt uitgerold in de komende weken en geldt alleen voor YouTube-tv.