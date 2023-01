Schelden op YouTube wordt je moeilijker gemaakt

Schelden op YouTube wordt al bestreden in de reacties, maar YouTube neemt nu maatregelen om dat ook harder te bestrijden in video’s zelf. Volgens het nieuwe advertentiebeleid mag je in de eerste 15 seconden van een video niet schelden, anders krijg je problemen met je advertenties (en ontvang je dus ook minder inkomsten). Niet alle creators zijn er blij mee.

Advertentie-inkomsten De reden dat ze er niet blij mee zijn, heeft vooral te maken met de toepassing op oude video’s. Bij oude video’s wisten de creators helemaal niet dat dit beleid eraan zat te komen, en je gaat niet allerlei oude video’s veranderen. YouTube komt op een later moment met meer details over het beleid, waardoor dat euvel hopelijk wordt verholpen. Creators, zoals ProZD die je hieronder kunt bekijken, vinden het beleid bovendien vooral heel scheef, omdat je wel video’s mag uploaden die vol met haatzaaierij zitten. Daarnaast mag je alsnog heel veel schelden in YouTube-video’s, dus begrijpen ze niet wat die eerste paar seconden nu werkelijk gaan veranderen. Bovendien zijn er uitzonderingen: comedians en muzikanten mogen wel schelden in het begin van hun video’s om toch nog advertentie-inkomsten te kunnen genereren. Ze kunnen die scheldwoorden zelfs in de titel van hun video zetten.



Schelden op YouTube Welke scheldwoorden er precies wel en niet mogen is overigens ook niet helemaal duidelijk. Voor de één is ‘potjandorie’ of ‘jezus’ al een scheldwoord, terwijl bij anderen pas écht gescholden wordt als er bijvoorbeeld ziektes bijkomen.Bij YouTube blijkt ‘asshole’ een probleem te zijn, maar ‘damn’ mag bijvoorbeeld wel. Het is allemaal nogal zoeken naar wat wel en niet kan en creators hebben daar totaal geen zin in. Het beleid schrijft voor dat je bij schelden in de eerste 7 seconden geen inkomsten uit advertenties krijgt, tussen de 8 en 15 seconden is dat ‘misschien’. Scheld je in het merendeel van je woorden op YouTube, dan kun je ook problemen krijgen met de advertentie-inkomsten. Een heel bijzondere regel, waarbij het vroeger tenminste nog aan de adverteerder werd overgelaten om te bepalen of het zich niet wilde associëren met een video waarin gescholden wordt. Nu is het aan YouTube om daarvoor een besluit te nemen en dat valt waarschijnlijk vaker slechter uit voor de maker van de video, dan beter.

Communicatieprobleem Het is niet alleen het feit dat er nieuwe regels zijn dat creators ontevreden maakt. Het is ook de manier waarop YouTube communiceert. Het is niet bepaald proactief in zijn communicatie, laat staan dat het zorgt voor een helder beleid. Dat werkt frustratie in de hand bij de makers van video’s: de ene week is het rechtdoor, de andere week is het linksaf. Verwarring alom. Bovendien lijkt YouTube sowieso de laatste tijd wat minder happig te zijn op het betalen van creators. Maar, het wil ook laten zien dat het wel naar ze luistert, waardoor YouTube heeft beloofd het beleid nog eens te overzien en eventueel wat aanpassingen te maken om het voor creators duidelijker te maken