​Je kunt in 2023 fooi krijgen voor je YouTube Shorts

Maak of kijk jij weleens YouTube Shorts? Vooral als je creator bent, dan vraag je je waarschijnlijk af wanneer je er geld mee kunt gaan verdienen. Dat duurt nog even: YouTube heeft nog tot 2023 nodig om dat mogelijk te maken. Je krijgt dan geld van fooitjes die je moet ontvangen van je kijkers.

Fooitjes op YouTube ‘Moet’ is een groot woord: mensen die je shorts kijken kunnen ervoor kiezen om je een fooitje te geven. Gelukkig krijg je ook geld van YouTube als je Shorts het goed doen: dat kan omdat het heeft besloten advertenties toe te voegen aan het videoformat. De opbrengst van de advertentie-inkomsten wordt verdeeld over de makers van Shorts. Shorts worden ook wat belangrijker gemaakt op YouTube: zo zie je ze nu al regelmatig als een van de aanraders op het platform. Shorts worden ook financieel gepusht door YouTube: er bestaat een Creatorfonds waarin 100 miljoen dollar zit voor creators die populaire, creatieve content maken. Shorts is keihard afgekeken van TikTok, maar doet het verrassend goed. Je kunt een video in verticaal opnemen en het neemt ongeveer 15 seconden in beslag. Het is dus precies zoals een TikTok-video, al mogen die tegenwoordig ook aanzienlijk langer duren. De Shorts worden volgens Google 30 miljard (!) keer bekeken per dag. Maandelijks kijken 1,5 miljard mensen naar Google Shorts. TikTok heeft maandelijk 1 miljard gebruikers die online zijn.

Shorts versus TikToks Ook het toestaan van fooitjes geven op het platform is afgekeken van TikTok: daar kun je al langer creators een ‘cadeautje’ geven, al geldt dat alleen voor mensen die boven de 18 zijn. Dit doet TikTok om te voorkomen dat kinderen aan de haal gaan met de creditcard van hun ouders of geld van zichzelf uitgeven zonder daarvan de consequenties volledig te begrijpen. De interactie op de microvideo’s worden op die manier zo veilig mogelijk gehouden. In ieder geval voor de portemonnee, in ieder geval in het geval van kinderen. Of YouTube ook die plannen heeft met zijn shorts, nu je er straks fooitjes kan geven, dat is onbekend. We achten de kans echter zeer groot. Er zijn ook talloze kinderen op YouTube te vinden. Er zijn wel wat zorgen over de advertenties die straks tussen de shorts worden getoond. Zeker nu YouTube recent ineens testte met 10 advertenties achter elkaar voordat je gewone YouTube-video begon.

Advertenties Google heeft al uitgesproken dat het met shorts de kloof wil dichten met traditionele YouTube-advertenties, maar die laatste zijn helemaal niet populair: ze duren altijd erg lang, zeker vergeleken bij een short. Bovendien zit er veel herhaling in, wat ook vrij irritant is. Aan de andere kant doet YouTube dat natuurlijk niet voor niets: het wil dat je YouTube Premium afsluit, een abonnement waarbij je maandelijks een x bedrag betaalt om extra’s te krijgen en bijvoorbeeld niet te hoeven kijken naar die advertenties. Er is een oorlog gaande: elk platform wil de harten winnen van creators. Gaat het YouTube met deze twee troeven lukken? De kans dat deze gevestigde naam ermee blijft doorgaan is in ieder geval heel groot. Aan de andere kant is het niet altijd even snel: het duurt nog vrij lang voor het 2023 is en de fooimogelijkheid kennen we natuurlijk allang van TikTok. Het is dus afwachten of het voor creators niet vooral interessant is om op TikTok te blijven of toch de overstap naar YouTube te maken.