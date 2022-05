TikTok Pulse: geld verdienen op TikTok kan dankzij advertenties

TikTok betaalt creators binnenkort meer geld uit op basis van advertenties. Die optie is er niet voor iedereen, alleen voor mensen die de sterren van de hemel TikTokken. Alleen de top van de top krijgt uitbetaald wanneer hun video te zien is naast bepaalde advertenties waarop TikTok dit nieuwe verdienmodel toepast.

Bij YouTube is dat 1.000 abonnees op hun kanaal en hierbij moet de content minimaal 4.000 uur zijn bekeken in de afgelopen 12 maanden. Hoe dat precies bij TikTok zit, dat is aanzienlijk moeilijker te behalen. Je hoeft wel aan minder eisen te voldoen, slechts één, maar die is wel vrij flink: je moet namelijk tenminste 100.000 volgers hebben.

Hoewel er de laatste tijd vooral door social media wordt gestolen van TikTok, is er nu ook een klein beetje inspiratie door TikTok gebruikt die afkomstig is van YouTube. YouTube maakt namelijk ook gebruik van een soortgelijk verdienmodel voor makers van video’s, maar ze moeten dan wel aan een aantal eigenschappen voldoen.

Met TikTok Pulse deelt TikTok de helft van de inkomsten van de advertentie waar de video naast staat, waarbij de creators dus wel moeten voldoen aan die 100.000 volgers. Dat is net iets minder dan YouTube, waar je 55 procent van de advertentie-inkomsten mag verwachten. Het is overigens niet de enige manier om als creator betaald te worden door TikTok (anders zou het ook vast niet zo’n succes zijn). Je kunt mensen om een gift vragen, wat zeker in het geval van kleine kinderen enorm gevaarlijk is. Daarnaast is er een ‘Creator Fund’ waarbij je uitbetaald krijgt op basis van de populariteit van je video. Ga je dus compleet viral terwijl eigenlijk amper iemand je kent, dan kun je alsnog geld verdienen met je video.

TikTok schrijft : “Om merken te helpen op de hoogte te blijven van entertainment en cultuur op TikTok, introduceren we met trots TikTok Pulse, een nieuwe contextuele advertentie-oplossing waarmee adverteerders hun merk naast de topcontent in de For You-feed kunnen plaatsen. TikTok Pulse is ontworpen om merken de tools en controle te geven om deel uit te maken van deze alledaagse momenten en trends die de gemeenschap aangaan.“

Creator Fund niet heilig

Toch zijn er ook veel klachten over dit fonds, want de uitbetalingen zouden heel willekeurig zijn -en vrij laag in euro’s-. Hierdoor blijft YouTube interessant voor videomakers, interessanter misschien zelfs, al is het daar moeilijker om een grote schare aan fans om je heen te verzamelen: je komt op YouTube minder makkelijk een willekeurige video tegen dan op TikTok, waar alles veel sneller gaat. Er is natuurlijk wel YouTube Shorts, maar dit staat -vergeleken bij TikTok- nog in de kinderschoenen.

TikTok Pulse is al vanaf juni in de Verenigde Staten beschikbaar, maar in Nederland komt het er waarschijnlijk pas in de herfst aan. Heb je mooi nog even tijd om die ton aan volgers bij elkaar te sprokkelen.