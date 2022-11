5 redenen waarom MrBeast terecht de grootste YouTuber is

Jimmy Donaldson: zijn naam is geen geheim, maar iedereen kent hem onder een andere naam: MrBeast. Deze YouTuber heeft het voor elkaar gebokst om PewDiePie in te halen met de meeste YouTube-abonnees. Zijn account telt er maar liefst 112 miljoen. Een gigantisch aantal, maar kijk zijn video’s en je begrijpt waarschijnlijk al snel waarom. Het is wat vroeger feel good-televisieshows op de zaterdagavond waren, maar dan on steroids. Dit is waarom MrBeast zo giga-populair is.

Omdat hij een droom verkoopt

Bekijk een video van MrBeast en je mond valt open van verbazing: hij geeft aan de lopende band iPhones, 10.000 dollar en meer weg. Niet uit het niets: hij verbindt er grappige opdrachten aan die mensen tot het uiterste drijven op een leuke, speelse manier. Zo moeten 100 van zijn volgers in een cirkel blijven staan, maar waarbij er steeds meer verleidingen en uitdagingen zijn om eruit te stappen. Bovendien is de schaal heel groot: hij kan zoveel geld steken in het maken van mooie video’s, dat het ook erg visueel prettig is om naar te kijken. De beste camera’s, grappige montage-effecten, maar ook het afhuren van volledige stadions, pretparken en vliegvelden behoort tot de mogelijkheden. Eigenlijk is alles mogelijk en zijn er geen grenzen bij MrBeast en het is heel fijn om even een kwartier te worden meegevoerd in de droom.