Zoveel YouTube-views heb je nodig voor een gemiddeld jaarsalaris

Mr. Beast deed het, Enzo Knol deed het: het lijkt soms heel makkelijk om influencer te worden en de wereld te verblijden met je aanwezigheid op YouTube. Misschien wil je er zelfs je baan van maken. Het lijkt een droom: beetje video’s maken, creatieve dingen doen en daar nog roem en geld mee verdienen ook! Het is in de praktijk helemaal niet zo heel makkelijk. Weet je hoeveel views je bijvoorbeeld nodig hebt om een gemiddeld jaarsalaris bij elkaar te YouTuben?

Jaarsalaris op YouTube Onderzoeksbureau Reboot SEO Firm maakte gebruik van de Lickd-calculator om te bekijken hoeveel views op YouTube en TikTok je nodig hebt om je brood ermee te verdienen. Als we een gemiddeld jaarsalaris nemen van 34.000 euro, dan moeten Nederlanders op YouTube een giga-aantal views halen van maar liefst 9.704.944 views. Op TikTok is dat zelfs nog veel meer: 109.639.640 views. Aan de andere kant kun je blij zijn dat je in Nederland woont: wil je in Zwitserland je baan opzeggen en fulltime YouTuber worden, dan heb je er 19 miljoen views op YouTube voor nodig. Het salaris ligt daar namelijk veel hoger. Een gemiddeld Zwitsers jaarsalaris is 67.860 euro. Je kunt natuurlijk ook iets minder hoog mikken en gewoon een beetje geld verdienen via YouTube, als een soort bijbaan. Om advertentie-inkomsten te kunnen genereren uit YouTube moet je deel uitmaken van het partnerprogramma. Je krijgt daartoe pas toegang als je 1.000 abonnees hebt en meer dan 4.000 kijkuren op video’s op je kanaal (in een jaar tijd). Hard werken dus. Met deze tips kun je een goede basis leggen met je YouTube-carrière.

Vind een goede niche YouTube bestaat al heel lang, dus veel dingen zijn allang gedaan. Zoek dus een leuke niche, iets speciaals, wat je zelf ook erg interessant vindt. Misschien wil jij het alleen hebben over de kleuren van theezakjes: misschien kun je er met zoveel passie over vertellen dat je een grote schare aan volgers krijgt. Alles is al gedaan, dus je ‘moet’ opvallen. Dat kun je bijvoorbeeld ook doen door in een dik accent te praten. Haal andere influencers in je video Mensen houden van herkenbaarheid en het is dan ook heel slim om (andere) bekende YouTubers in je video te halen. Niet alleen omdat die persoon je dan ook misschien op zijn of haar kanaal plugt, maar ook omdat je volgers zullen denken: wow, hij/zij is vrienden met X/Y! Bovendien is het vaak leuker om te kijken naar de interactie tussen twee mensen, in plaats van slechts te kijken naar één persoon. Ken je dus iemand die het al goed doet op social media, of die om een andere reden opvalt: vraag diegene dan eens in jouw video!

Upload regelmatig video’s Je kanaal moet natuurlijk wel relevant blijven en mensen moeten een reden hebben om terug te komen. Zorg dat je regelmatig een nieuwe video plaatst. Dat hoeft echt niet elke dag te zijn, maar elke week is sowieso verstandig. Zo kunnen mensen naar je terugkomen voor elke week hun nieuwe ‘fix’. Bovendien dwingt het je ook over je onderwerp te blijven nadenken en creatief te blijven. Je weet immers hoe dat gaat: verzaak je eenmaal, dan is het moeilijk om weer terug te komen. Ook voor jou als creator is het erg fijn om volgens een bepaald stramien te werken. Wees vriendelijk Er is heel veel negativiteit op het internet en als je iets merkt aan andere YouTubers, dan is het wel dat ze erg positief zijn. Natuurlijk moet je zeker niet een product de hemel in prijzen dat helemaal niet goed is, je mag zeker kritisch zijn, maar probeer met een glimlach en een positief gevoel je video in te steken. Dat is fijn om naar te kijken en het maakt je vanzelf ook blijer als je jezelf ‘dwingt’ een glimlach op te zetten.

Pas op jezelf Ja, die negativiteit op het internet zal ook jou gaan beïnvloeden. Er zijn nu eenmaal toetsenbordhelden die zich achter hun technologie verschuilen om gewoon te gaan trollen. Mensen kunnen soms heel naar uit de hoek komen en helaas gaat ons menselijk brein daar vaak mee aan de haal. Soms kun je 500 duimpjes omhoog hebben op je video, maar blijf je je maar fixeren op die ene duim die omlaag is. Ook al heb je 1000 fans: als er één iemand haatberichten stuurt, dan doet dat je waarschijnlijk veel meer. Probeer je daarvan bewust te zijn en realiseer je dat mensen soms gewoon naar doen om het naar doen. Blijf positief, blijf je video’s maken zoals jij dat wil en laat je niet van je stuk brengen. Volg je passie, niet je haters. Hopelijk kom je met deze basis en een flinke dosis creativiteit heel ver op YouTube. Of TikTok natuurlijk. Twee miljoen mensen verdienen er hun brood mee, misschien jij straks ook wel. Veel succes!