​De geheime wereld van volgers & likes kopen op Social Media

Ben jij actief op social media, en heb je je weleens afgevraagd hoe sommige accounts het voor elkaar krijgen om in korte tijd zo veel volgers te hebben? Of wellicht zie je een post die dermate populair is, dat je je afvraagt waar al die likes vandaan komen. Ben jij zelf bezig met het opbouwen van account, en gaat het niet zo snel als je had gehoopt? Dan kan het best ontmoedigend zijn om te zien hoe snel sommige accounts volgers en likes blijken te ontvangen.



Volgers en likes kopen voor social media is één manier die veel wordt gebruikt voor het vergaren van een groter netwerk op bijvoorbeeld Instagram of Tiktok. Er zijn ontelbaar veel aanbieders op internet te vinden waar jij terecht kunt voor het kopen van volgers of likes. Voor een tientje ben jij al gauw duizend volgers rijker. Maar is dit wel verantwoord?

Het kopen van volgers of likes voor social media, het is niet bepaald een alledaags gespreksonderwerp. Zo komt er voor veel mensen schaamte bij om de hoek kijken, en ook kun je je afvragen in hoeverre het acceptabel is. In dit artikel vertellen we jou alles over de geheime wereld van het kopen van volgers en likes.

Hoe kun je volgers en likes kopen voor social media?

Je vraagt je ongetwijfeld af hoe het kopen van volgers en likes nu precies in zijn werk gaat. Is daar een winkel voor, of hoe zit dat? Het kopen van volgers en likes is eigenlijk heel eenvoudig. Op internet vind je ongekend veel aanbieders die jou de mogelijkheid bieden om volgers en likes te kopen. Ze bieden een oplossing aan, die jouw account in een rap tempo kan laten groeien. Maar wat kost zoiets nu eigenlijk?

Voor een tientje koop je al meer dan 1.000 volgers. Gaat het jou om de likes, dan heb je voor diezelfde tien euro al bijna 2.000 likes in de pocket. Echter hanteert iedere aanbieder zijn eigen prijzen, en bijbehorende voorwaarden. Maar die volgers die jij online koopt, zijn dat wel echte accounts?

Echte volgers en likes kopen?

Sommige aanbieders van volgers en likes beloven je de wereld. De volgers die je koopt zullen volop reacties plaatsen onder jouw foto’s, et cetera. Echter is dit in de praktijk maar zelden het geval. De meeste accounts die jij vergaart middels het kopen van volgers, zijn nepaccounts. Naast het feit dat deze accounts er vaak al enigszins vreemd uitzien, reageren ze doorgaans ook niet op berichten. Ze zijn er uitsluitend om andere accounts er spannender uit te laten zien.

Je vraagt je dan ongetwijfeld af; Is volgers kopen veilig? Een begrijpelijke vraag. Laten we eens gaan kijken naar de mogelijke gevaren die eventueel op de loer zouden kunnen liggen. Want alhoewel veel aanbieders beweren dat er geen risico’s zitten aan het kopen van volgers en likes, blijkt dit in de praktijk toch net even anders te zijn.

Is volgers kopen veilig?

Veel social media platformen, waaronder bijvoorbeeld Instagram, doen hun best om hun platform zo schoon mogelijk te houden. Dit wil zeggen dat ze regelmatig nepaccounts verwijderen, de grote schoonmaak zou je het kunnen noemen. Koop jij dus volgers bij een bedrijf dat jou belooft je account naar een hoger niveau te tillen? Vergeet dan niet dat die volgers ook weer kunnen verdwijnen tijdens één van de schoonmaakacties die het betreffende platform uitvoert.

Zal je strafrechtelijk worden vervolgd wanneer je volgers of likes koopt? Nee, dit is zeer onwaarschijnlijk. Echter is er nog een groot gevaar waar wij jou graag voor waarschuwen.

De nepaccounts die jij verkrijgt middels het kopen van volgers, worden doorgaans ook vaak gebruikt voor oplichting. Iets waar je maar beter verre van kunt blijven. Het kan namelijk gebeuren dat deze nepaccounts contacten gaan leggen met jouw echte volgers. Deze kunnen op hun beurt in de val lopen van deze oplichters. Wees dus op je hoede. Vraag jezelf af of jij neppe volgers wilt hebben die zich bezighouden met oplichting en andere onzuivere zaken.

Wie koopt Instagram volgers?

Of jij nu een voor- of tegenstander bent van het kopen van volgers, jij vraagt je ongetwijfeld af wie Instagram volgers koopt en wie niet. Er zijn diverse influencers actief die ervan worden verdacht Instagram volgers te hebben gekocht. Waarom zeggen we “verdacht”? Omdat er over het algemeen toch met een schuin oog wordt gekeken naar het kopen van volgers, vooral wanneer dit wordt gedaan door bekende influencers.

In het verleden is er dan ook de nodige ophef geweest rondom diverse BN'ers die ervan zouden worden verdacht volgers te hebben gekocht op social media. Zo is er bijvoorbeeld veel te doen geweest rondom Mo Bicep. Deze bekende figuur zou volgers en likes hebben gekocht op diverse platformen, om zichzelf als influencer te laten groeien. Dit is gebleken uit onderzoek van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt.

De ACM heeft deze influencers dan ook een sanctie opgelegd. De neppe accounts diende verwijderd te worden, en het opnieuw kopen van likes of volgers zou verdere sancties met zich mee kunnen brengen. De ACM heeft namelijk laten weten dat zowel influencers als bedrijven beboet kunnen worden wanneer zij hun publiek misleiden middels het kopen van likes of volgers.

Werpen deze nieuwe regels van de ACM in de praktijk ook daadwerkelijk hun vruchten af? Eigenlijk niet, het kopen van likes en volgers gaat nog steeds op grote schaal door. Maar hoe kun jij als gebruiker zien of iemand volgers of likes heeft gekocht?

Hoe weet je of iemand volgers koopt?

Of het nu gaat om volgers of likes kopen, je vraagt je wellicht af; Hoe weet ik of iemand volgers koopt? Dus eigenlijk, hoe weet je of iemands succes echt is? Er zijn een aantal signalen waaraan jij kunt zien dat een influencer wellicht volgers of likes heeft gekocht. Onderstaand enkele zaken waar je op kunt letten.

Vreemde namen of ontbrekende foto’s

Veel nepaccounts kun je herkennen aan een vreemde gebruikersnaam. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van veel cijfers, en dan hebben we het natuurlijk niet over iemands geboortejaar. We hebben het over een lange reeks aan willekeurige cijfers in een accountnaam, dat is verdacht. Veel van deze nepaccounts hebben ook geen profielfoto’s. Vaak is er sprake van veel volgers en weinig tot geen posts.

Kom jij bovenstaande zaken regelmatig tegen tussen de volgers van een bekendheid? Dan kan dit een teken zijn dat de volgers gekocht zijn.

Verhouding volgers en likes

Heeft iemand een zeer groot aantal volgers, maar is dit niet terug te zien aan het aantal likes dat de diverse berichten ontvangen? Dan is er een kans dat deze persoon volgers heeft gekocht. We hebben eerder al geleerd dat nepaccounts doorgaans niet reageren op berichten, en dus ook geen likes uitdelen.

Plots grote groep volgers erbij

Valt het jou op dat een bepaald account plots een hele horde fans erbij lijkt te hebben? Is het aantal volgers bijvoorbeeld van de ene op de andere dag met duizenden omhooggeschoten? Dan is de kans zeer groot aanwezig dat deze persoon volgers heeft gekocht.

Land van herkomst

Heeft een Nederlandse bekendheid plotseling een grote groep volgers erbij, en blijken deze volgers ook nog eens afkomstig te zijn uit een ander land? Dan moet er toch wel een lampje gaan branden. Het is zeer onlogisch dat mensen uit andere continenten massaal bekend zijn met Nederlandse influencers. Dit kan er dan ook op wijzen dat het account in kwestie de volgers en/of de likes heeft gekocht.

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat nepaccounts er vaak verdacht uitzien middels hun vreemde accountnaam, ontbrekende foto’s of ander land van herkomst. Heeft iemand van de ene op de andere dag duizenden volgers erbij? Ook dan weet je dus wel hoe laat het is. Deze persoon heeft waarschijnlijk volgers gekocht.

Waarom zou je volgers kopen?

Waarom volgers kopen tegenwoordig zo populair is? Het is eigenlijk heel simpel. Wanneer het grote publiek ziet dat je met een grote groep volgers of een grote hoeveelheid likes geld kunt verdienen, dan gaan steeds meer mensen dit doel natuurlijk najagen. Dit is een logisch gevolg, en het is dan ook niet gek dat veel mensen ervoor kiezen om volgers te kopen.

Het vergaren van volgers en het verzamelen van likes op de “eerlijke” manier kan best een uitdaging zijn. De meeste influencers worstelen hier dan ook mee. De regel dat je jezelf pas een online influencer mag noemen wanneer je een bepaald aantal volgers bezit, legt de druk nog eens extra hoog.

Goede social media strategie

Heb jij ambities om jouw social media account te laten groeien? Dan zal je een hele goede sociale media strategie nodig hebben. Hier gaat veel tijd en werk in zitten. Je wordt namelijk niet zomaar gevonden door jouw nieuwe volgers. Je zult actief de aandacht moeten trekken, en deze ook weten vast te houden. Denk hierbij aan content die tot in de puntjes is uitgewerkt, aandacht besteed aan ieder detail. Ook eventuele samenwerkingen met andere influencers kan een waardevol onderdeel zijn van een goede strategie. Echter gaat in al deze zaken veel werk zitten, en bovendien zal je geduld moeten hebben.

Ook met een sterke social media strategie komen de volgers je niet van de ene op de andere dag aanwaaien. Hier gaat tijd overheen, en je zult dan ook geduld moeten hebben. Juist daarom zijn er zo veel mensen die volgers en likes kopen. Zij zien dit simpelweg als de oplossing.

Het kopen van likes en volgers is eenvoudig, en veel influencers zien het dan ook als dé manier om hun account snel te laten groeien. Echter is het goed om in gedachte te houden dat het ook misleidend kan zijn. Vooral jonge gebruikers op social media kunnen hierdoor op een negatieve manier worden beïnvloed. Je zou je dan ook af kunnen vragen of volgers kopen wel maatschappelijk verantwoord is, moet het eigenlijk wel mogen?

Mag je volgers en likes kopen voor social media?

Koop jij volgers of likes online? Dan zullen hier geen strafrechtelijke gevolgen aan verbonden zitten. In die zin zou je dus kunnen stellen dat je volgers mag kopen. Echter kunnen er ook vraagtekens bij gezet worden. Wanneer het kopen van volgers en likes misleidend blijkt te zijn voor andere gebruikers van het platform, is het dan wel acceptabel?

Het is immers zo dat het ogenschijnlijke succes niet door het account zelf is opgebouwd. Het is een dilemma, of misschien kunnen we het zelfs een maatschappelijk vraagstuk noemen, die iedereen voor zichzelf zal moeten afwegen.

Dus voordat jij volgers of likes koopt, is het goed om jezelf af te vragen of jouw geweten dit eigenlijk wel toelaat. Is dit wel ok? Ook kun je jezelf afvragen of je wel zit te wachten op een groep volgers die eigenlijk helemaal geen interesse heeft in datgene wat jij post, of waar jij als influencer voor staat.

Dus, gaat het om de schijn of gaat het om het daadwerkelijk inspireren van trouwe volgers? Alleen jij weet het antwoord op deze vraag. Ga dus bij jezelf na hoe jij het liefst aan nieuwe volgers en meer likes wil komen.

Conclusie

Volgers en likes kopen, het is iets waar veel mensen met een schuin oog op neerkijken maar tegelijkertijd wordt het door veel mensen gedaan. Ook influencers maken gebruik van deze mogelijkheid om hun account te laten groeien. Alhoewel er geen heftige straf op staat, zitten er wel degelijk nadelen aan het kopen van volgers en likes. Want wie zitten er achter die nepaccounts, en doen ze wellicht niet meer kwaad dan goed?

Hopelijk heeft dit artikel jou al het nodige geleerd over het kopen van volgers en likes, en de eventuele nadelen die hiermee gepaard kunnen gaan. Dan is het nu aan jou, ga jij volgers en likes kopen voor social media of kies je ervoor om jouw succes op de ouderwetse manier op te bouwen. Een tip vanuit onze kant: Met goede content kom je ook al een heel eind, wees jezelf want je bent uniek!

[Fotocredits - REDPIXEL © Adobe Stock]