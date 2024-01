Google Cloud komt met nieuwe generatieve AI-technologie voor retailers

1. Gepersonaliseerde ervaring & virtuele assistent

Google Cloud's nieuwste oplossing voor conversational commerce maakt het voor retailers eenvoudig om generatieve AI-aangedreven virtuele assistenten direct in te zetten op hun websites of mobiele apps. Zo kunnen retailers gemakkelijk virtuele assistenten creëren die zinvolle en duidelijke gesprekken voeren met shoppers, terwijl ze op basis van de voorkeuren van de klant productopties aan kunnen bieden.

Voorbeeld: Een shopper op zoek is naar een formele jurk voor een bruiloft. De virtuele assistent kan met hen communiceren en op basis van voorkeurskleuren, locatietype, weersomstandigheden, bijpassende accessoires en budget gepersonaliseerde productopties aanbieden.

Deze nieuwe oplossing kan draaien op het Vertex AI-platform van Google Cloud of geïntegreerd worden in de bestaande applicaties van catalogusbeheer van een retailer. Hierbij maakt het gebruik van generatieve AI-modellen van Google Cloud, zoals Gemini Pro en Imagen 2, evenals tools zoals Vertex AI Search en Conversation.

Google Cloud heeft een nieuwe LLM-functie geïntroduceerd in Vertex AI Search voor retail, waarmee gekwalificeerde retailers nu een op maat gemaakte LLM kunnen integreren in hun productcatalogus en zoekpatronen van klanten. Hierdoor kunnen retailers hun vermogen verbeteren om bij zoekopdrachten relevante producten effectiever weer te geven, doordat potentiële producten specifieker worden gerangschikt op basis van specifieke zoektermen.

2. Klantenservice en catalogusbeheer transformeren



De nieuwe oplossing van Google Cloud voor de modernisering van de klantenservice, die wordt aangedreven door een aantal AI- en generatieve technologieën, waaronder Vertex AI, kan retailers helpen om de zelfbediening en betrokkenheid van klanten te verbeteren. Deze oplossing integreert moeiteloos met het bestaande verkoopbeheersysteem (CRM) van een retailer, waardoor deze AI-gestuurde tussenpersonen kan implementeren, aangestuurd door de Gemini Pro- en PaLM 2-familie van LLMs van Google Cloud.

De tools voeren verschillende taken uit, waaronder het verstrekken van gepersonaliseerde productaanbevelingen, het plannen van afspraken en het monitoren van orderstatussen. Met geavanceerde vertaalmogelijkheden en door AI aangedreven chat-samenvattingen draagt de oplossing bij aan een gepersonaliseerde klantenservice-ervaring en verhoogt het de productiviteit van medewerkers met geconsolideerde informatie en realtime suggesties. Retailers kunnen verschillende kanalen van klantbetrokkenheid beheren, zoals e-mail, tekst, telefoon en online chat, en naadloos schakelen tussen deze kanalen tijdens klantenservice-interacties. Deze technologie biedt retailers de mogelijkheid om hun klanten beter te begrijpen.

De nieuwe catalogus- en contentoplossing versnelt en vereenvoudigt het proces van product-inventarisering voor retailers. Met behulp van generatieve AI-technologieën zoals Vertex AI, Gemini Pro en het Imagen 2-model, kan de oplossing productafbeeldingen en beschrijvende tekst creëren en analyseren. Hierdoor genereert de oplossing automatisch content, waaronder overtuigende productbeschrijvingen, product metagegevens, aangepaste taal voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) en meer. De oplossing omvat ook een vriendelijk webgebruikersinterface, speciaal ontworpen voor menselijke beoordeling en beheer van door generatieve AI gecreëerde content door niet-technisch personeel van de retailer.

3. In-store technologieën moderniseren met een gecombineerd hardware- en softwareaanbod

Het volledig beheerde hardware- en softwareaanbod van Google Cloud helpt retailers moderne klantervaringen met AI te leveren op duizenden locaties met weinig of geen internetbereik. Google Distributed Cloud Edge helpt retailers om kostbare IT-middelen te besparen met drie compacte servers die in bijna elke winkel kunnen worden geïnstalleerd en worden beheerd door Google Cloud. Met dit flexibele product kunnen retailers op de achtergrond snel gebruikstoepassingen zoals winkelanalyse, foutloos afrekenen en gestroomlijnde winkeloperaties uitvoeren.

De schaalbare technologie maakt het voor retailers mogelijk om next-generation-toepassingen te implementeren, zoals op AI gebaseerde oplossingen voor een naadloze kassaervaring voor shoppers. Bovendien levert, implementeert, bedient en onderhoudt Google Cloud de hardware, zodat retailers zich kunnen richten op de detailhandel.

De drie nieuwe generatieve AI-oplossingen van Google Cloud voor retailers zijn allemaal cloud-native, op service gebaseerde AI-oplossingen, beschikbaar in het eerste kwartaal van 2024. De LLM-mogelijkheid in Vertex AI Search voor retail is nu beschikbaar voor gekwalificeerde retailers in een openbare preview, met algemene beschikbaarheid later dit jaar. Google Distributed Cloud Edge voor retailers zal ook algemeen beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2024.

[Fotocredits - Rafael Henrique © Adobe Stock]