​Google’s nieuwe AI-initiatief Gemini is live: dit is wat het kan

Er werd gedacht dat het vertraging had opgelopen, maar Google lanceert Gemini toch nu. Het is de nieuwe AI van het bedrijf en de bedoeling is dat het de strijd aangaat met ChatGPT. Het is echter niet zozeer op zichzelf staande AI: het is de bedoeling dat het geïntegreerd wordt in bestaande software, zoals de chatbot Bard.





Google Gemini Google schrijft: “Gemini is vanaf de basis opgebouwd om multimodaal te zijn, wat betekent dat het kan generaliseren en naadloos verschillende soorten informatie kan begrijpen, gebruiken en combineren, waaronder tekst, code, audio, beeld en video. Gemini is ook ons meest flexibele model tot nu toe - het kan efficiënt op alles draaien, van datacenters tot mobiele apparaten. De geavanceerde mogelijkheden zullen de manier waarop ontwikkelaars en zakelijke klanten AI bouwen en schalen aanzienlijk verbeteren.” Het gaat dus zeker niet alleen maar om consumenten, maar ook om het zakelijke segment en hiermee lijkt Google dus niet alleen ChatGPT te willen aankunnen, maar ook de nieuwe Q-chatbot van Amazon, die op de zakelijke markt is toegespitst. Google lanceert Gemini echter in drie verschillende varianten in plaats van één: Ultra is de beste variant, die kan zeer complexe taken aan. Gemini Pro kan iets minder en is vooral goed voor het schalen van taken. En dan is er Gemini Nano, dat bedoeld is om taken op een apparaat te doen.



Today's AI developments were WILD.



-Google announces Gemini

-Meta reveals 20 new AI features

-Meta reveals AI image generator

-McDonald's new AI chatbot 'Ask Pickles'

-Alibaba's video AI scrapes TikTok data

-AI helps decode a new whale language



Here's what you need to know: — Rowan Cheung (@rowancheung) December 7, 2023

Gemini Ultra Gemini Ultra kan video, beeld en audio begrijpen, maar ook wiskundig redeneren. Het schijnt in onderzoeken naar grote taalmodellen (LLM’s) de resultaten van 30 van de 32 academische benchmarks te overtreffen. Google schrijft: “Met een score van 90,0% is Gemini Ultra het eerste model dat beter presteert dan menselijke experts op MMLU (massive multitask language understanding), waarbij een combinatie van 57 onderwerpen zoals wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, rechten, geneeskunde en ethiek wordt gebruikt om zowel wereldkennis als probleemoplossend vermogen te testen.” Het is enerzijds wat moeilijk om te zeggen wat Gemini kan: althans, je kunt zeggen dat het veel beter in staat is om wiskundige problemen op te lossen, maar je zal in de praktijk pas echt merken wat het verschil is. Die praktijk kun je ook zelf ervaren, want Bard maakt gebruik van Gemini Pro. Wel geldt het alleen voor Engelssprekenden, dus je zal de AI in het Engels moeten gebruiken om het uit te proberen. Best gek eigenlijk: als de AI zoveel beter is, waarom werkt het dan nog niet in andere talen?

Bard on Steroids In ieder geval is het de grootste upgrade die AI-chatbot Bard tot nu toe heeft gekregen. Het is nu dus een soort Bard ‘on steroids’ geworden. In de onderstaande video zie je hoe YouTuber Mark Rober een soort ultiem papieren vliegtuig maakt met behulp van Bard en Gemini. Zo krijgt deze innovatie net even wat meer handen en voeten. De video is af en toe wel very American, maar het idee is wel goed: wat directer laten zien wat deze nieuwe AI nu werkelijk kan. Het schijnt namelijk vooral goed te zijn als je het gebruikt voor video’s en afbeeldingen, dus dat is zeker een tip om te gebruiken als je zelf in het Engels met het vernieuwde Bard aan de slag gaat.