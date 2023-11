​Een zakelijke AI-chatbot treedt aan: dit is Amazon Q

Je kunt ChatGPT natuurlijk ook zakelijk inzetten, maar een echt volledige zakelijke AI-chatbot was er nog niet voor de massa. Nu wel. Amazon introduceerde tijdens zijn re:Invent-evenement in Las Vegas Q: niet de helpende hand van James Bond, maar een nieuwe AI-chatbot die je vooral zakelijk goed moet kunnen gebruiken.

Amazon just announced Q, a new privacy-focused AI chatbot for businesses. pic.twitter.com/1j5XPFkiZF — Foreground AI (@foregroundai) November 29, 2023

Amazon Web Services Deze chatbot is gemaakt om bijvoorbeeld te programmeren, cloud software te beheren en te helpen met het gebruiken van zakelijke apps. Het is een chatbot speciaal voor Amazon Web Services, het cloudbedrijf van Amazon, en het is dan ook alleen beschikbaar voor mensen die van AWS gebruikmaken. Het idee is dat dit een soort next level AI-chatbot is die bijvoorbeeld business analysts, maar ook IT-beheerders en programmeurs kan helpen. ChatGPT kan ook wel wat code tikken, maar is daar niet per se in gespecialiseerd: dat moet Q dus wel zijn. Je kent het misschien wel, je wil even weten hoe je een bepaald iets binnen software voor elkaar krijgt en je vraagt het ChatGPT of Bard: dat legt hij prima uit, maar wat als je wat diepere vragen hebt, dan heb je liever dat je dat kunt vragen aan de chatbot die bij die tool hoort. Die zou immers het meeste moeten weten (hoewel we niet teleurgesteld zijn in het resultaat dat we van ChatGPT krijgen, al kunnen we momenteel niet controleren of het ook daadwerkelijk klopt wat hij zegt). Je wil dus soms toch wel een specifiekere AI-chatbot hebben en dat kan met AWS Q dus.

AI-chatbot Q Het klinkt wat oneerbiedig, maar Q is een soort verlengstuk van de klantenservice. Het is echter niet zo’n domme chatbot die alleen maar algemene volzinnen schrijft en totaal niet begrijpt waar je het over hebt (we kijken naar jou, Billie van Bol, die stelt: ‘ik snap dat je niet op reclame van onze partners zit te wachten’ als we puur voor een voorbeeld voor dit artikel zeggen ‘ik wil dat jullie stoppen met die verkoper’). Althans, Amazon belooft een bot die door AI echt slimme antwoorden geeft. Het voordeel van de connectie met klantenserviceplatform Amazon Connect is wel dat je toch door een menselijke agent kunt worden geholpen als je er echt niet uitkomt met Q. Daarnaast zal Q van dezelfde leerproblemen last hebben als andere chatbots: ze worden nu eenmaal op den duur steeds slimmer, maar daar moeten we ze wel de tijd voor geven. Kinderschoenenwerk dus, en dat kun je natuurlijk niet altijd bij je professionele, eigen werk gebruiken. Het zal dus ook met Q alsnog wel een slag om de arm moeten zijn, maar in ieder geval is het verfrissend om te zien dat er na het populair worden van AI-chatbots voor consumenten nu wat meer naar de B2B-kant wordt gekeken.



Amazon unveils Q, its AI chatbot for workers pic.twitter.com/X4Snz3OBqx — Alexander Antobre Dwumah (@ant0bre) November 29, 2023

Niet alleen voor IT'ers Amazon belooft dat Q ook kan worden aangepast voor verschillende bedrijven. Moet de bot bijvoorbeeld heel bedrijfseigen kennis hebben, of moet de bot voor bijvoorbeeld de programmeur heel anders in elkaar steken dan voor de IT-beheerder? Het kan volgens AWS allemaal. Maar Q is er niet alleen voor ‘computermensen’, ook als je gewoon wil dat de AI even dat mailtje voor je tikt om te vragen aan je collega hoe het met x en y is, dan kun je dat aan Q vragen. Een workshop plannen of je even helpen met ideeën brainstormen kan ook. Het is dan ook het idee dat je Q voor je hele workforce gebruikt, al kun je je afvragen of je dat echt wil: je bent er namelijk minimaal 20 dollar per persoon per maand aan kwijt. Het is geen goedkope grap dus, maar aan de andere kant zal AI in de toekomst alleen maar meer werk gaan schelen, waardoor het zichzelf misschien wel heel snel terugverdient.

Geen OpenAI Overigens is Q in tegenstelling tot veel andere AI-stappen van bedrijven niet gebouwd met OpenAI’s ChatGPT als fundering. Het is een heel apart systeem gebouwd door twee andere bedrijven (Cohere en Anthropic) en dat zijn twee start-ups die beiden als concurrenten van OpenAI worden gezien. Voelt het alsof ze wat laat arriveren? Misschien wel, zeker voor een groot, machtig en rijk bedrijf als Amazon. Maar eigenlijk is dat zo gek nog niet: Amazon hoopt zelf dat zijn rustigere en misschien meer doordachte manier van introduceren zorgt dat mensen AI wat meer kunnen gaan vertrouwen, omdat Q als het goed is minder informatie zou 'hallucineren'. Amazon is overigens ook bezig steeds meer AI te testen voor zijn spraakassistent Alexa, en introduceerde deze week bovendien twee processoren die kunnen gaan helpen bij het bouwen voor grote taalmodellen, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van AI-chatbots. In 2024 gaan we dus waarschijnlijk vrolijk door met de hype die AI is, en zien we hopelijk meer toepassingen waardoor ook niet-IT’ers meer gaan inzien wat ze er nu werkelijk mee kunnen. Privé, maar dus ook zakelijk.