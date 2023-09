ChatGPT kan eindelijk verder denken dan 2021

ChatGPT is een stuk handiger geworden. Waar het voorheen maar kennis had tot het jaar 2021, is de AI-chatbot nu weer helemaal bij de tijd. Hij kan dus gegevens van het internet halen die er nu opstaan en dat is een grote plus. Het zorgt namelijk dat hij ook in vragen over dingen die voor 2021 zijn gebeurd de wereld en opvattingen van nu als context heeft.

Realtime zoeken

ChatGPT zoekt nu realtime en dat is een groot verschil moet hoe het eerst werkte. Deze realtime manier van zoeken is eerder dit jaar geïntroduceerd, maar toen werkte het nog niet geweldig omdat het volledige teksten van artikelen meenam in zijn antwoord. Dat is als je het quote nog tot daaraan toe, maar dat bleek ook niet te gebeuren en dat is gevaarlijk. Dat is niet alleen plagiaat van ChatGPT, maar ook van de persoon die het antwoord van de chatbot ergens gebruikt.

OpenAI heeft er nu voor gezorgd dat dat niet meer gebeurt. Er worden nu links geplaatst naar de bronnen. Wel is de functie alleen beschikbaar voor betalende gebruikers. ChatGPT heeft een abonnement dat ChatGPT Plus heet. Het kost een pittige 24 dollar per maand. Het is echter de bedoeling om de upgrade binnenkort naar iedereen uit te rollen. Ben je Plus-lid, dan vind je de functie onder de Beta Features bij Browse met Bing. Ja, het is een nieuw bewijs hoezeer Microsoft en OpenAI samenwerken. Interessant om te zien dat die samenwerking dus twee kanten opgaat. Niet alleen wordt Bing versterkt door ChatGPT: het is ook andersom het geval.