ChatGPT Android app wordt deze week uitgerold

Deze week is het zover. Goed nieuws voor Android gebruikers die op een officiële ChatGPT-app wachten. OpenAi heeft de uitrol daarvan dit weekend aangekondigd. Zoals het zich er nu laat aanzien komt de app in de loop van deze week al beschikbaar en waarschijnlijk ook meteen wereldwijd. Dat heeft OpenAI op Twitter bekendgemaakt.

Android App voor ChatGPT in Google Play Store

Je kunt jezelf in ieder geval al in de wachtrij zetten door je in de Google Play Store alvast te registreren voor de nieuwe app. Dan krijg je vanzelf een melding als ChatGPT for Android beschikbaar isChatGPT Android app

Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat de officiële iOS-app van ChatGPT verscheen. OpenAI gaf toen al aan dat ook (hard) gewerkt werd aan een Android-app. Welnu, dat harde werk werpt nu dus haar vruchten af. Hoewel het gebruik van ChatGPT de afgelopen weken wat terugloopt - waarschijnlijk door de schoolvakanties - is de generatieve AI-chatbot nog altijd razend populair.