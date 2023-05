ChatGPT heeft officieel een iOS-app, maar blijf voorzichtig

ChatGPT had nooit een eigen app, waardoor veel kwaadwillenden allerlei apps maakten die mensen voor de gek hielden en informatie aftroggelden. Die apps zijn er nog steeds wel, maar nu wordt het iets ingewikkelder: maker OpenAI heeft een officiële ChatGPT-app gemaakt. Hij is er nu alleen nog voor iPhones, maar hij zou op een later moment ook op Android-toestellen beschikbaar komen.

ChatGPT-app

De app is uitgebreider dan we hadden verwacht. Waar je zou denken dat het alleen maar een ‘gesprek’ is met ChatGPT, is het net even iets meer. Zo wordt je gesprek gesynchroniseerd waardoor je ook in de webbrowser kunt zien wat je hebt besproken met de kunstmatige intelligentie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om via spraak iets aan de AI te vragen, mocht je niet willen of kunnen typen.

De app werkt op dit moment op iPhones en iPads, maar er is dus nog geen mogelijkheid om via een app op Android ChatGPT te gebruiken. Aan die mogelijkheid wordt wel gewerkt, belooft OpenAI, dat verder nooit heeft aangegeven aan een app te werken. Verrassing, dus. Al is het ook weer niet heel bizar: veel mensen waren al op zoek naar een app van de handige tool die de wereld zo’n beetje heeft overgenomen de laatste paar maanden. Het maakt ChatGPT een stuk toegankelijker.