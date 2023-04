GfK: 1,5 miljoen Nederlanders gebruikt ChatGPT

Nederlanders blijken nieuwsgierig: al 1,5 miljoen mensen in ons land hebben ChatGPT gebruikt. De chatbot die wordt gestuurd door kunstmatige intelligentie heeft dus een grote schare aan gebruikers in Nederland: het totaal aantal Nederlanders is 17,8 miljoen.

Vooral in januari was ChatGPT populair, wat ook wel terug te zien was in de media. In december waren we nog druk met feestdagen, maar in januari namen we de tijd om eens onderzoek te doen naar dat programma waar iedereen het over had. 800.000 mensen in Nederland bezochten in januari de ChatGPT-website van OpenAI. Dat zijn zeker niet alleen mensen die een keertje een domme vraag stellen, gaan lachen en nooit meer terugkomen. Zeker onder scholieren is het een tool die vaker wordt gebruikt: de helft van de studenten en scholieren tussen 18 en 28 jaar gebruikten ChatGPT vaker dan drie dagen.

ChatGPT bereikte volgens onderzoeksbureau GfK in slechts vier maanden tijd 1,5 miljoen Nederlanders. Indrukwekkend. Vooral onder jongeren is het programma populair, en dan vooral zij die naar school of universiteit gaan. Op zich ook logisch: één van de hoofdpunten van ChatGPT die aan bod kwam de afgelopen tijd, is dat je er gewoon een werkstuk door kunt laten typen. Iets waar veel docenten zich druk om zouden maken.

Vooral op de computer

Tweederde van de Nederlanders bezocht ChatGPT op een laptop of desktop: dat is niet gek, want er is bijvoorbeeld geen app van ChatGPT (in tegenstelling tot wat veel mensen denken, want er staan heel veel neppers in de Play Store en de App Store). Wel kun je vanuit de browser op je telefoon naar ChatGPT, maar op de desktop werkt hij net even makkelijker. Geen wonder dus dat veel mensen naar de computervariant grijpen.

Wereldwijd wordt ChatGPT door 100 miljoen gebruikers per maand bezocht. De cijfers van GfK zijn gebaseerd op alleen direct ChatGPT, dus niet de ‘taal’ GPT-4 die bijvoorbeeld in Microsoft-zoekmachine Bing is geïntegreerd, of in My AI van Snapchat. Waarschijnlijk zijn veel meer mensen in aanraking geweest met de tech van OpenAI. Ondertussen werken er echter ook concurrenten aan een soort eigen versies of kopieën van deze innovatieve tech. Er wordt tegelijkertijd weer zo hard aan gewerkt, dat mensen bang zijn dat het te hard gaat. Dat AI te snel te slim wordt, en dat overheden daar te langzaam en te dom achteraan blijven lopen.