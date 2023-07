ChatGPT presteert voor het eerst aanzienlijk minder goed

Voor elk beroep dat je kunt bedenken is wel een ChatGPT-oplossing bedacht, maar worden die ook zoveel toegepast? Blijkbaar iets minder, want voor het eerst laat ChatGPT een daling zien in het aantal gebruikers. OpenAI zag het bezoek van de website waarop je ChatGPT kunt benaderen dalen en bovendien ook het aantal app-downloads.

ChatGPT

Je had hier natuurlijk op kunnen wachten: iets wat zo snel zo hard piekt, zou ook wel eens een ietwat snelle terugloop kunnen laten zien. Zeker omdat ChatGPT niet het enige is van OpenAI: je hebt bijvoorbeeld ook de kunstmatige intelligentie ingebouwd kunnen gebruiken binnen Microsoft Bing. Dan heb je geen ChatGPT nodig, want dan gebruik je de nieuwere variant GPT. Maar goed, de terugloop in het aantal gebruiken is wel merkbaar: ChatGPT werd in juni qua verkeer 10 procent minder bezocht dan in mei en qua unieke bezoekers kwamen er 6 procent minder mensen op het platform.

Meerdere experts nemen de daling los van elkaar waar. Waar ChatGPT in januari al 100 miljoen actieve gebruikers had, moet dat op een gegeven moment wel wat teruglopen als de getallen zo groot zijn. Qua bezoeken is ChatGPT ook gigantisch: er zijn op dit moment 1,5 miljard bezoeken per maand: mensen weten de chatbot dus nog steeds heel goed te vinden. Niet alleen op het web, maar sinds kort ook in app-vorm voor Apple-gebruikers: Androidfans moeten nog even wachten, daar komt ChatGPT later naartoe. De app ziet echter een nog grotere daling: in juni zou het al 38 procent minder worden gebruikt. Waarschijnlijk is dat omdat het toch van nature een meer desktop georiënteerd programma is en mensen daardoor eerder als vanouds naar de desktop grijpen.