Kan ChatGPT een reis plannen zonder toeristische trekpleisters?

Booking.com heeft het deze week bekendgemaakt: het lanceert een AI-reisplanner waarbij de AI-kunsten van OpenAI (bekend van ChatGPT) je helpen. Nu draait ChatGPT nog op iets oudere software dan de nieuwe systemen van OpenAI, maar het deed ons toch denken: kun je als je ChatGPT om reisadvies vraagt (direct, dus niet via Booking), ook een leuk weekendje weg voorgesteld krijgen zonder alle tourist traps?



ChatGPT als reisgids

ChatGPT is een chatbot die door middel van wat hij heeft geleerd en gaandeweg leert antwoord kan geven op een veelheid aan vragen. Hij doet dat bovendien op een natuurlijke manier én je kunt het een beetje sturen. Wil je dat hij een heel informele tekst schrijft, dan kan dat, wil je dat hij juist heel zakelijk blijft, dan kun je dat gewoon vragen. Maar wat je het ook kunt vragen is om voor jou een trip te plannen. Als je naar Parijs gaat, wat zijn dan de highlights die je zeker moet zien? Of waar moet je juist zijn als je even niet in de toeristische drukte wil vertoeven? We stelden ChatGPT een paar vragen, waaronder natuurlijk of het zichzelf wel een goede reisgids vindt en waar je het beste hotels kunt boeken vanuit Nederland. Sja, daar kon na het nieuws deze week over Booking.com natuurlijk maar één bedrijf op de nummer 1 staan…

Straks kun je op Booking.com bijvoorbeeld ook heel specifiek vragen naar een verblijfplaats met een zwembad, of juist eentje waarin genoeg kamers zijn zodat het hele gezin privacy heeft. De chatbot komt dan met allerlei opties en dan is het aan jou om te kiezen (of eventueel nog door te vragen) en te boeken.