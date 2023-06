Betere iOS ondersteuning voor ChatGPT

In tegenstelling tot Android gebruikers kunnen mensen met een iPhone en iPad in de VS al bijna een maand genieten van een iOS-app van de populaire generatieve AI-tool ChatGPT, ChatGPT. OpenAI werkt wel aan een Android-app, maar vooralsnog ligt de focus nog op Apple. Deze week heeft OpenAI een update van de ChatGPT iOS-app aangekondigd. Daarin worden een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Fullscreen modus en Siri ondersteuning

Zo is het na de update mogelijk om de app op een iPad in fullscreen modus te gebruiken. Tot nu toe was de app namelijk specifiek gebouwd voor de iPhone. Daarnaast krijgt de app ook toegang tot de Shortcuts (Opdrachten) functie van iOS.

Ook wordt het mogelijk om teksten, bijvoorbeeld de resultaten op een vraag, te kopiëren en op te slaan in een apart document of direct via social of mail te delen met vrienden. Een andere nieuwe feature in de geüpdatet iOS-app is de ondersteuning voor Siri. Naast de reeds beschikbare eigen spraakherkenning van OpenAI – Whisper – kunnen iOS-gebruikers de app nu dus ook via Siri gebruiken.