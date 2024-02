OpenAI’s nieuwe tool Sora maakt AI-video’s

Angst voor baanverlies

Wat opvalt in de video’s die je in dit artikel ziet is dat Sora weinig moeite lijkt te hebben met handen. Waar de AI-afbeeldingsgeneratoren vaak heel veel moeite hebben om handen niet heel lang en bonkig te maken, of vingers uit verkeerde onderdelen te laten steken, lijkt Sora dat erg goed onder de knie te hebben en dat is knap. Het brengt tegelijkertijd weer een discussie op gang die eigenlijk al sinds de introductie van Dall-E wordt gevoerd: is het oke dat AI die is getraind op het werk van creatieven nu het werk van creatieven gaat overnemen?

Natuurlijk zijn er nog steeds veel redenen om gewoon een professional in te schakelen, maar als je vrij algemene beelden nodig hebt, dan heb je aan een tool als Sora waarschijnlijk wel genoeg. Toch blijft het een risico: net als iemand die zijn opstel laat schrijven door Gemini of ChatGPT: je moet zelf een goede prompt schrijven en goed controleren wat er precies staat en dat klopt ook nog vaak niet. Maar goed, zeker in het licht van de AI-angsten van Hollywood en de stakingen van vorig jaar is Sora zeker een bedreiging. Voor de dieren is het fijn, want die kunnen met rust worden gelaten en hoeven niet meer op een set aanwezig te zijn (al wordt dit vaak al met computeranimaties gedaan), maar echte acteurs zullen zich wel op hun achterhoofd krabben: die video van die vrouw in die Aziatische stad is piekfijn in orde. Daar zijn geen modellen of actrices voor nodig, zo lijkt het.