​De donkere kant van AI: hoe het uit kan pakken voor beroemdheden

Er wordt veel geklaagd over X: het is sinds versoepelingen in moderatie door Elon Musk een bolwerk geworden van haatberichten en cyberpesten. Om over de grote hoeveelheid fake news maar te zwijgen. Een nieuw probleem dient zich nu ook aan: ‘Taylor Swift AI’.

Taylor Swift is said to be considering legal action against the deepfake website that generated explicit AI images of her which circulated online, Daily Mail reports. pic.twitter.com/fQ961NdZTU

Taylor Swift AI

Taylor Swift heeft het niet makkelijk. Als er niet een awardmoment wordt gestolen door Kanye West, dan wordt er wel geroddeld over met wie ze allemaal het bed deelt. Nu zijn er ook lichtpuntjes, zoals haar fans en natuurlijk het feit dat ze vorig jaar TIME Person of the Year is geworden. Maar hoe zit het met Taylor Swift AI? Wat is het en waarom is het zo’n probleem?

Het was een trending topic op meerdere plekken en één post kreeg zelfs 45 miljoen views. Een bizar aantal, dat waarschijnlijk nog veel hoger was geworden, ware het niet dat de post nu verwijderd is. Het gaat om een AI-afbeeldingen die zijn gemaakt van Taylor Swift in nogal seksuele posities. We weten natuurlijk al langer dat nep pornografie een ding is sinds AI meer in opkomst is, al werd er vroeger natuurlijk ook handmatig wel eens een ander hoofd op een seks hebbend lichaam geplakt. Maar door AI is het aanbod extreem.

De seksuele afbeeldingen zijn inmiddels veelal offline gehaald en als je erop zoekt op X zie je vooral het fanleger van Swift die roepen dat de zangeres moet worden beschermd. Op de foto’s is een Taylor Swift te zien die zich bij een football-wedstrijd nogal laat gaan met een paar mannen, terwijl ze zelf een soort bodypaint heeft. Het is niet heel extreem, maar het is niet iets wat bij deze artiest past. En wat sowieso niet zou mogen verspreid: het is nep, het is schadelijk en dat moet gestopt worden.