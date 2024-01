​Snapchat gaat een beetje anti-AI: ditmaal voor veiligheid

Snapchat heeft in 2023 niet het beste laten zien van AI: hun AI-chatbot maakte afspraakjes met kinderen en dan was er ook nog een akkefietje met de AI-chatbot die ineens een story plaatste van een plafond. Vreemd. Aan de andere kant is Snapchat ook heel goed in nieuwe innovaties: kijk maar naar de vele Lenzen die het biedt. Nu komt het met een beetje anti-AI, namelijk als hulpmiddel in het Family Center voor veiligheid.

Family Center op Snapchat

Tieners willen graag Snapchat gebruiken, maar ouders willen graag in de gaten houden of dat wel veilig is. Zeker Snapchat, waarin je zelfs je locatie constant met anderen deelt als je niet oppast, is een app die het extra belangrijk maakt dat jongeren het veilig en wel kunnen gebruiken. Een nieuw contact is er immers snel gelegd en met de verdwijnende foto’s is het ook nog eens moeilijk om te beoordelen waar je kind zoal mee bezig is. Daarom is er ook een Family Center, waarin ouders bepaalde regels kunnen instellen en toezicht kunnen houden op hun kroost.

Het Family Center biedt meer inzichten in de instellingen van het account van hun tiener. Onder andere de verhaalinstellingen zijn daarin belangrijk: wie kunnen allemaal hun Story zien, maar ook wie kunnen er allemaal contact opnemen met het account. Als dat bij vrienden blijft, of mensen die in hun telefooncontacten staan, dan is dat al een stuk veiliger dan wanneer jan en alleman het kind kan bereiken. En die locatie is ook belangrijk: Snapchatters die onder ouderlijk toezicht staan kunnen het alleen delen met hun vrienden.De AI komt er nu bij, Hierbij kan My AI, de chatbot die vorig jaar nog wat in opspraak was, worden uitgeschakeld.