Snapchat komt met nieuwe ‘content controls’ voor ouders

Snapchat geeft ouders meer mogelijkheden om te zorgen dat hun tieners geen zaken op Snapchat zien die niet voor tieners bestemd zijn. Tieners krijgen wel een melding wanneer hun ouders gebruik willen maken van deze content control. Het heet in het Nederlands 'gevoelige content beperken' en dit is wat het inhoudt.

Content Controls is een uitbreiding hiervan, die niet gaat om contacten, maar om content. Je kunt als ouders de toegang voor gevoelige of suggestieve content beperken in zowel Stories als Spotlight. Al geeft Snapchat wel aan dat er nooit content op Snapchat wordt toegestaan die niet-gemodereerd is. Het kan natuurlijk zijn dat je als ouders net even een andere mening hebt over wat jouw tiener beter wel of niet kan zien. Denk bijvoorbeeld aan zeer gelovige ouders of mensen die een kind hebben met bepaalde trauma’s.

Het is een uitbreiding van het Family Center , dat Snapchat vorig jaar introduceerde om ouders en verzorgers meer inzicht te geven in het online leven van hun kind op Snapchat. Denk daarbij aan de contacten die het kind heeft, zonder daarbij ook daadwerkelijk de inhoud van de gesprekken vrij te geven. Kinderen zijn enorm beïnvloedbaar en hoewel social media zoals Snap en TikTok niet voor 13 jaar en jonger zijn, zijn er ook veel kinderen die gebruikmaken van deze social media. Ook tieners zijn enorm beïnvloedbaar, waardoor het prettig is als ouders iets meer inzicht hebben in wie zoal met hun kind spreken.

Hulp voor ouders

Nu de chatbot van Snap, My AI (gebaseerd op ChatGPT) live is, wil Snapchat ouders ook meer tools geven om op het gebruik van die bot meer invloed te krijgen. In ieder geval maakt het social medium wel vast de community guidelines van het social medium openbaar: iets dat normaal alleen met bedrijven wordt gedeeld. Zo krijgen mensen meer inzicht in welke content verboden is, wanneer content wordt aanbevolen in de Stories en Spotlight en welke inhoud als ‘gevoelig’ wordt aangemerkt. Het legt niet zijn volledige algoritme bloot, maar onthult dus wel iets meer over hoe het werkt, om ouders beter op de hoogte te houden.

Snapchat is ook in Nederland razend populair. Het bereik was vorig jaar nog 90 procent van de jongeren tussen de 13 en 24 jaar.