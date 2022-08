Snapchat Family Center: meer inzicht in de contacten van jongeren in de app

Snapchat introduceert vandaag Family Center, een handige functie die ouders/verzorgers inzicht geeft - met toestemming van hun kind - in de vrienden en contacten van hun kind. Hiermee zet Snapchat een nieuwe stap naar een veiliger internet.

Snapchat is een van de populairste communicatiemiddelen onder jongeren. In Nederland bereikt de app meer dan 90% van alle jongeren in de leeftijd van 13 - 24 jaar. Door de grote, nog altijd groeiende, jonge Snap-community, wil Snapchat de veiligheid van tieners extra waarborgen.

Daarom introduceert Snapchat nu de nieuwe in-app functie Family Center. Family Center geeft ouders/verzorgers en verzorgers inzicht in wie er bevriend is met hun kinderen op Snapchat en met wie ze contact hebben, zonder de inhoud van die gesprekken te kunnen zien. Dit alles gebeurt met goedkeuring van de tiener. Family Center wordt vandaag gelanceerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Begin oktober is Family Center ook in Nederland beschikbaar in een Nederlandstalige versie.

Weergave van de echte wereld



Om inzicht te krijgen in de behoefte van ouders/verzorgers én jongeren heeft Snapchat voor Family Center samengewerkt met experts en verschillende gezinnen. Hierdoor is er een functie ontworpen die de dynamiek van echte relaties weerspiegelt en het vertrouwen tussen ouders/verzorgers en tieners bevordert. Family Center is zo ontworpen dat het een weergave is van de manier hoe opvoeders met hun kinderen in de echte wereld omgaan, waar ouder/verzorgers (meestal) weten met wie hun tieners bevriend zijn en wanneer ze elkaar zien en spreken - maar niet de inhoud van gesprekken kent.