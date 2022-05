Viral: het huilfilter van Snapchat is veel te echt

Snapchat staat er vol mee, maar inmiddels zien we ze ook voorbij komen op Instagram, Twitter en Facebook: de nieuwe Crying Lens van Snapchat. Zelfs al wil je een selfie maken met een stralende lach, dan lijkt het alsof je in huilen bent uitgebarsten met deze viral gaande Lens. And it ain’t pretty.

Je kunt het hoofd van je vrienden op heel realistische wijze in een huilstand zetten en dat zorgt niet alleen voor bijzondere nieuwe selfies en een compleet viraal gaande trend. Het zorgt er ook voor dat er allerlei nieuwe memes kunnen worden gemaakt, want er zijn niet veel filters die zo realistisch kunnen neerzetten dat iemand verdrietig is.

We hebben er in Nederland niet echt een officiële naam voor: ugly crying, maar lelijk huilen zegt waarschijnlijk al genoeg. De nieuwe Crying Lens van Snapchat doet precies dat met je gezicht. Zo zien we mensen voorbij komen die op een festival gezellig met zijn allen staan te feesten, maar waarbij het toch niet helemaal gezellig lijkt. Allemaal hangende gezichten, watere, rode ogen en een uitstraling alsof het allemaal doffe ellende is.

De lens is enorm populair. Hij verschijnt afgelopen vrijdag en is al door meer dan 180 miljoen Snapchatters ingezet. In totaal is de crying lens zelfs 1,3 miljard keer gebruikt. Dat zijn een heleboel krokodillentranen.

Diverse beroemdheden hebben zich al aan de trend gewaagd, waaronder Kylie Jenner en onze eigen Jim Bakkum. Het grappige is dat lachen soms net klinkt als huilen, wat je ook ziet in het filmpje van Jim Bakkum en zijn vrouw. Hierdoor lijkt deze vrij spooky Lens nog meer levensecht. We zien de koppen op de juicechannels alweer voorbij komen.

Vroeger moesten kasteelheren en de adel dagenlang stilzitten om voor grote bedragen een portret te laten schilderen, maar tegenwoordig download je een app en is het binnen een minuut voor elkaar. Er wordt wel gewaarschuwd voor wat er met je data gebeurt als je deze aparte app downloadt, al geeft de app zelf aan dat het zorgvuldig met data omgaat. Er zouden banden zijn met Rusland, dus wees je hiervan bewust wanneer je de app downloadt en ook nog toegang geeft tot heel veel gegevens over jezelf.

Ondertussen is er ook een andere trend op social media te zien, namelijk die van New Profile Pic. Dit is geen Snapchat-lens, maar een aparte app. Hiermee maak je van je foto’s heel schilderachtige, getekende varianten. De app weet ook nog eens precies de juiste belichting op de juiste plekken te zetten, waardoor je er nóg mooier uitkomt.

Viral op social media

De angst is dat de data naar Rusland gaat, maar dit spreekt de maker tegen. De app zou werken via servers van Amazon en Microsoft en die staan in dit geval in de Verenigde Staten. Ook betalen hoeft in die app niet, dus als je hierom wordt gevraagd, dan heb je waarschijnlijk een fake gedownload. Het is echter het woord van de maker tegen het woord van cybersecurity-experts, dus wees voorzichtig.

De tranen van Snapchat en de schilderachtige kunstwerken van New Profile Pic zijn de laatste paar dagen enorm populair op social media en dat is niet voor niets: ze zijn het toonbeeld van hoe goed kunstmatige intelligentie kan begrijpen hoe het menselijk gezicht in elkaar zit. Dat zorgt voor heel mooie, en soms heel lelijke plaatjes, zoals die geweldige Crying Lens die momenteel volop wordt uitgeprobeerd.

Wie het laatst huilt, huilt het best.