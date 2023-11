​Snap Lens Fest: nieuwe mogelijkheden voor filtermakers

Snapchat is niet alleen een geliefd social medium vanwege zijn verdwijnende berichten en Bitmoji: het is extreem goed in het maken van augmented reality-filters. Of eigenlijk Lenses, want Snapchat noemt een filter een lens. En daar is nieuws over: het wordt voor ontwikkelaars makkelijker om mooie lenses te maken.

Lens Fest Tijdens het zesde Lens Fest van Snap heeft medeoprichter Bobby Murphy vertelt dat er een nieuwe Lens Studio wordt gebouwd. Of althans, een nieuwe variant. Het idee is dat de nieuwe versie van de AR-ontwikkeltool van Snapchat op die manier mee kan gaan met het nieuwste van het nieuwste op het gebied van augmented reality-ontwikkeling. Makers kunnen er nu mee aan de slag. Daarnaast is Snap natuurlijk ook bezig met AI. Dat pakte niet altijd even goed uit: hun MyAI-chatbot vroeg kinderen mee uit en maakte ineens een echte story waarin een plafond in iemands huis te zien was, maar verder is AI wel aan Snap besteed. Snap: “We werken samen met Open AI om een nieuwe ChatGPT Remote API aan te bieden. Nu kan elke Lens-ontwikkelaar ChatGPT gebruiken in zijn Lenzen, waardoor Snapchat-gebruikers nieuwe leer-, gespreks- en creatieve ervaringen kunnen opdoen. Deze functie is nu beschikbaar in de Lens Studio 5.0 Beta.“

Zelf Lenses maken Lens Studio maakt het vrij makkelijk om een lens te maken: daar hoef je geen expert voor te zijn in augmented reality. Bovendien zijn er allerlei nieuwe learnings online gezet waardoor het makkelijker wordt om bij te houden wat er mogelijk is, maar ook de basics te leren van Snap AR. Tot slot meldt Snapchat ook een aantal interessante cijfers: er zijn 330.000 AR-makers die al bijna 3,5 miljoen Lenses hebben gemaakt. Snapchat-gebruikers bekeken die het afgelopen jaar meer dan 3 biljoen keer. Wij hebben onder leiding van de Amsterdamse Lenses-maker Beyond, dat veel meer digitale ervaringen creëert. Het is best goed om te doen: al is het vooral het finetunen waarin veel tijd kan gaan zitten: zorgen dat de lens echt op allerlei manieren goed aansluit bijvoorbeeld. Je kunt ze immers maken waarbij je ineens een hele jas aanhebt, of een bril die van kleur verandert: er is veel mogelijk en dat wordt alleen maar nog meer, en dus ook - zo blijkt nu - makkelijker.