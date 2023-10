Snapchat geeft nieuwe kijk op de Egyptische oudheden van het Louvre

Deze nieuwe ervaringen laten de vormen, materialen, kleuren en decoraties zien van de geselecteerde objecten, die allemaal in de loop der tijd zijn verdwenen waardoor er alleen kale steen is achtergebleven.

Augmented reality in het Louvre Museum

Door simpelweg een QR-code te scannen die op het informatiebord van het kunstwerk staat, met hun smartphone of via de Snapchat-camera, kunnen museumbezoekers verschillende ervaringen ondergaan in de zalen van de afdeling Egyptische Oudheden.

1. De Naos van Amasis

De vervaagde bas-reliëfs in roze graniet aan alle vier zijden van de Naos (een klein gebedshuis dat is opgezet in het meest geheime deel van de tempel) verschijnen opnieuw voor bezoekers. Het standbeeld van de god Osiris, dat rituele offers en dagelijks werd aanbeden achter de houten deuren van de Naos, krijgt zo zijn oorspronkelijke plaats en functie terug.

2. De Kamer van Voorouders

De Kamer van Voorouders krijgt weer kleur - met heldere, lichtgevende pigmenten, als eerbetoon aan de dynastieën van de koningen die farao Thoetmosis III voorgingen op de troon van Egypte.

3. De dierenriem van Dendera

Het plafondreliëf op het gewelf, geïnspireerd op Babylonische, Egyptische en Grieks-Romeinse systemen, wordt in 3D onthuld, met uitleg over het unieke subtiele en complexe doel ervan.

4. Een AR zuil in de Cour Carrée van het museum

Als eerbetoon aan Champollions oorspronkelijke visie, is de 222 ton zware granieten ‘obelisk de la Concorde’ nu virtueel geplaatst op zijn oorspronkelijke sokkel in het midden van de vierkante binnenplaats van het Louvre, dankzij augmented reality en Snap's Custom Landmarker-technologie.

5. Een Face Lens die overal en voor iedereen beschikbaar is

AR Studio en het Louvre Museum wilden een ervaring bieden die toegankelijk is voor Snapchatters over de hele wereld. Dankzij een Face Lens kunnen Snapchatters in de huid kruipen van een Egyptische man of vrouw uit de oudheid, met grafmaskers die in 3D zijn gereconstrueerd en lijken op de maskers die in het Louvre te zien zijn.

[Fotocredits - Mikolaj Niemczewski © Adobe Stock]