​Snapchat-abonnement Snapchat Plus telt 3 miljoen abonnees

Snapchat heeft vandaag bekendgemaakt dat de dienst inmiddels 3 miljoen betalende abonnees heeft. Het abonnement Snapchat Plus (à 4 euro per maand) bestaat nu sinds juni 2022 (in Nederland is het er sinds augustus). Daarnaast kwam het sociale medium met meer weetjes, zoals dat het inmiddels op een maandelijks actieve bezoekerscijfer zit van 750 miljoen.

After Dark

Zo zouden mensen regelmatig bellen via Snapchat, omdat ze het leuk vinden om hun Bitmoji te gebruiken -naast natuurlijk de beroemde augmented reality-lenzen-. Volgens de streamingdienst is dat 100 miljoen minuten per dag. Je kunt bijvoorbeeld met elkaar in hetzelfde venster zitten, waarbij elk een vis is of je samen in een auto zit. Nieuw is dat je er straks ook puzzels kunt doen samen en spellen kunt spelen, om het nog meer entertaining te maken.

Stories wordt voorzien van nieuwe formats. Het gaat om After Dark en Flashbacks. In het geval van After Dark kun je met je vrienden hangen in een Story, waarbij je ‘s ochtends dan pas leert wat iedereen heeft gedaan in het verhaal. Daarnaast is er Flashbacks, waarbij je herinneringen krijgt (een beetje zoals Facebook en Google Foto’s dat ook doen).