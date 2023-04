Leuker meeten: Snapchatlenzen nu te gebruiken in Microsoft Teams

Microsoft Teams is tot nu toe een vrij statisch programma voor onilne meetings en samenwerking. Je kunt wel een achtergrond gebruiken of mensen in een soort collegezaal-opstelling neerzetten, maar veel lolliger dan dat wordt het niet. Tot nu, want Snapchatlenzen komen naar Microsoft Teams.

Snapchatlenzen in Teams Niet alle lenzen worden beschikbaar voor Microsoft Teams (en dat is maar goed ook, want die viral gaande Disgust-lens van hierboven zal je collega’s niet blij maken). Het gaat om 26 filters die allemaal met augmented reality werken, om je gesprek net wat meer op te leuken. Zo is er een knuffelige omhelzing van een luiaard of kun je een kip op je hoofd zetten. Ook dingen die vast niet in elk gesprek van Teams even toepasselijk zijn, maar gelukkig heb je de optie om de lens (tijdelijk) uit te zetten. De integratie zorgt ervoor dat ineens een stuk meer mensen in aanraking komen met niet alleen Snapchat, maar ook augmented reality en hoe leuk dat kan werken. Teams wordt maandelijks door maar liefst 280 miljoen mensen gebruikt. Microsoft zegt dat het blij is dat Lenses naar Teams komen, omdat ze een nieuwe manier bieden voor mensen om zich te uiten en op een dynamische, vermakelijke manier met collega’s bezig te zijn.

Zo gebruik je Snapchat in Teams Je vindt de Snapchat-filters door de nieuwste versie van Teams te downloaden en dan naar ‘video-effecten’ te gaan: je hoeft dus niet specifiek iets van Snapchat te downloaden of te shoppen. Vervolgens zie je het tabblad Snapchat staan en kun je de lenzen inzetten. Tenminste: als de beheerder van jouw Teams het toelaat. Het kan voorkomen dat de admin heeft besloten om de functie niet toe te staan, wat zeker in wat strengere corporates waarschijnlijk het geval zal zijn. Het kan ook maar bij zoveel organisaties, want het is alleen beschikbaar in Teams for Work, dus niet de scholen-Teams of Teams persoonlijk. Een vreemde keuze, want juist voor scholen zou zoiets grappigs zeker meerwaarde kunnen bieden.

Alleen Teams for Work Maar goed, mocht je Teams for Work gebruiken en een admin hebben die ofwel niet oplet, ofwel toestaat dat Snapchatlenzen deel uitmaken van de meeting, dan weet jij ze nu te vinden. Snapchat staat open voor meer lenzen voor Microsoft Teams, dus als je een briljant idee hebt, dan kun je die aandragen (of zelf maken met de AR Kit van Snap). Microsoft werkt zelf aan nieuwe achtergrondmogelijkheden, maar die worden in mei verwacht. Tot die tijd dus lekker die kattenoren opzetten of die vrolijke zonnebril.