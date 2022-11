MSN-nostalgie: je kunt spelletjes doen met collega’s via MS Teams

Veel mensen willen het voor WhatsApp, maar het is er nu in MS Teams. Microsoft voegt spelletjes toe aan de app. Zo kun je met andere mensen online bekende spellen spelen zoals Solitaire of Mijnenveger.

MSN-nostalgie MSN-tijden herleven, want rond het begin van dit millennium waren we alleen maar bezig met dit soort spelletjes. In MSN Messenger kon je een gesprek extra leuk maken door tijdens het chatten in splitscreen een spel te starten binnen het programma. Menig dertiger heeft veel mensen ingemaakt met een potje Bejeweled in die tijd. Nu kan dat weer, want de Games for Work-app wordt in MS Teams geïntegreerd. Hierbij kun je met heel veel collega’s tegelijk spelen, want je kunt met maximaal 250 mensen tegelijk spelen. Microsoft schrijft: “Volgens de Work Trend Index beschouwt meer dan 40 procent van de leiders het opbouwen van relaties als de grootste uitdaging in hybride of externe omgevingen."



Spelletjes op MS Teams Spelletjes kunnen een gemakkelijke manier zijn om contacten te leggen en vertrouwen op te bouwen met onze teamgenoten. "Samen met onze cafeïne in de ochtend hebben we soms een hersenkraker of een vriendschappelijke wedstrijd nodig om relaties op gang te brengen, onze werkdag te verlichten en een gemeenschapsgevoel op te bouwen.” Hartstikke goede redenen om je collega’s af en toe te porren voor een potje Minesweeper. De spellen die Microsoft beschikbaar maakt zijn: Microsoft Icebreakers Dit is echt een soort teambuildingspel, want het gaat er allemaal om dat je met elkaar communiceert om elkaar beter te leren kennen. Het is een variatie op dit of dat - ananas of pepperoni op je pizza? Heel eenvoudig en het kan leiden tot leuke gesprekken. Microsoft Minesweeper Het meest coöperatieve spel is Minesweeper, waarin je samen problemen moet oplossen en doelen snel moet bereiken. En er zit natuurlijk dat gevoel van gevaar in: immers ligt er toch een veld vol bommen.



Microsoft Wordament Hersengymastiek! Creëer een gezonde teamcompetitie tijdens een woorduitdaging. Wordament is geschikt voor grote groepen van maximaal 250 deelnemers. We zijn benieuwd hoe dat in zijn werk gaat: het klinkt nogal druk. Microsoft Solitaire Dankzij de multi-spelermogelijkheid en de verbeterde toeschouwersmodus kan iedereen, of hij nu die ronde actief speelt of niet, de actie volgen en zich met de spelers op het scherm bezighouden. Het is alsof je de antwoorden roept terwijl je naar een spelshow kijkt of een vriend helpt met een woordpuzzel, belooft Microsoft. Mocht je meteen los willen gaan tijdens werktijd: het kan zijn dat de administrator van de IT-afdeling op werk het aan moet zetten. Veel plezier!