​Er komen spelletjes naar Microsoft Teams

Microsoft Teams wordt binnenkort leuker, want er worden spelletjes aan toegevoegd. Microsoft is nu gestart met een test en het lijkt erop dat we binnenkort dus niet alleen kunnen videobellen via Microsoft Teams, maar elkaar ook kunnen uitdagen in een spelletje.

MSN Messenger Mensen die nog uit het MSN-tijdperk komen zullen hier nostalgische gevoelens bij hebben. Chatprogramma MSN Messenger bood op een bepaald moment in zijn populaire jaren ook allerlei spelletjes aan, waaronder Bejeweled en Patience. Dat werd weergegeven door aan de ene kant het chatscherm te houden, terwijl aan de andere kant van het scherm dan het spelletje te vinden was. Zo kon je met elkaar blijven praten terwijl je het spel tegen elkaar speelde. Een populaire oplossing die MSN Messenger alleen nog maar populairder maakte. Geen wonder dus dat Microsoft denkt dat dat ook een goed idee is voor MS Teams. Teams mag dan wel voornamelijk zakelijk worden gebruikt, veel mensen vinden het toch leuk om even wat afleiding en ontspanning te hebben tijdens het werk. The Verge schrijft dat er drie spellen zijn waar aan wordt gewerkt: Solitaire, Connect 4 en Wordament. Hoewel het Microsoft is, betekent dat dus niet dat er ineens grote Xbox-games naar MS Teams komen, ook niet nu Xbox Game Pass zal zorgen dat het speelbaar is via de cloud zonder console.

Spelletjes op MS Teams Het gaat echt om simpele, laagdrempelige spelletjes die zorgen dat je wat nader tot elkaar komt tijdens het thuiswerken. Veel bedrijven staan hybride werken nog steeds toe en zien de meerwaarde ervan in als collega’s soms thuiswerken. Bij sommige bedrijven is dit zelfs de helft van de tijd. Hierdoor ontstaan er minder files (al is dat in Nederland de laatste tijd niet al te veel te merken) en kunnen bedrijven overwegen om een kleiner pand te betrekken, omdat het volledige personeelsbestand niet meer allemaal op hetzelfde moment aanwezig is. Wel biedt hybride werken nog wat uitdagingen: zeker een meeting met een groep die bij elkaar zit op kantoor terwijl anderen thuiswerken kan wat ingewikkeld zijn, omdat je snel 1-2’tjes tussen collega’s die beiden in de kamer op kantoor zitten mist. Hopelijk wordt dat beter nu je spelletjes kunt doen met collega’s, zodat je wat meer betrokken blijft bij de meeting. Het is nog onbekend of Microsoft deze functie naar alle MS Teams-gebruikers wil brengen of dat het de mogelijkheid alleen beschikbaar maakt voor medewerkers van bedrijven met een businesspakket. Als het al komt, het is natuurlijk nu nog maar een pilot. Microsoft wil het echter misschien wel anders aanpakken dan in MSN Messenger destijds. Het wil een aparte virtuele ruimte maken binnen Teams waar collega’s spelletjes kunnen spelen en kunnen netwerken. Het idee is om hier een soort metaverse van te bouwen, inclusief 3D-avatars. Dit zou nog dit jaar naar de software moeten komen.